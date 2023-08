Πλημμύρες στην Ινδία: 9 νεκροί και 25 εγκλωβισμένοι στα ερείπια ναού που κατέρρευσε

Οι μεγάλες πλημμύρες στην Ινδία προκάλεσαν την κατάρρευση ναού στη βόρεια πολιτεία Χιματσάλ Πραντές.

Ειδικότερα, ο ναός στην πρωτεύουσα της πολιτείας Σίμλα, μια δημοφιλής τουριστική περιοχή, κατέρρευσε γύρω στις 8 το πρωί τοπική ώρα, εξαιτίας των σφοδρών πλημμύρων. Από τα ερείπια του ναού ανασύρθηκαν 9 νεκροί και 25 παραμένουν εγκλωβισμένοι. Την ίδια ώρα, πέντε άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Βίντεο και εικόνες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το φαινόμενο «cloudburst», δηλαδή σφυροκόπημα βροχής, σε περιοχή λίγων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

#Himachal : Heavy rains create havoc in Himachal Pradesh and Uttarakhand.



Landslide in #Shimla, Shiv bavdi mandir collapsed 9 killed, dozens feared trapped.



7 killed in Solan in the past 24 hrs.a cloud burst was reported at Jadon village in Solan after which 2 houses… pic.twitter.com/ialz3X9pMX — Saba Khan (@ItsKhan_Saba) August 14, 2023

At least seven persons died after a cloudburst occurred in Jadon village in #HimachalPradesh's Solan.



Read: https://t.co/u4g3wayhWo pic.twitter.com/AvA8Tb9JP0 — editorji (@editorji) August 14, 2023

Να σημειωθεί πως το Χιματσάλ Πραντές, ήταν μια από τις πολιτείες που έχουν πληγεί περισσότερο αυτή την εποχή των μουσώνων. Τον Ιούλιο σκοτώθηκαν ακόμη 320 άνθρωποι μετά από ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις

Οι καταρρακτώδεις βροχές στα Ιμαλάια της Ινδίας προκάλεσαν κατολισθήσεις στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου που είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Τηλεοπτικά πλάνα από το ινδικό κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές δείχνουν σπίτια να έχουν ισοπεδωθεί από κατολισθήσεις, λεωφορεία και αυτοκίνητα να κρέμονται στο χείλος γκρεμών μετά την υποχώρηση του οδοστρώματος και εκατοντάδες ανθρώπους σε καταφύγια καθώς εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αγωνίζονται να καθαρίσουν τα μπάζα.

«Άλλη μια τραγωδία έπληξε το Χιμάτσαλ Πραντές με τη βροχή να πέφτει αδιάκοπα τις τελευταίες 48 ώρες», ανέφερε ο επικεφαλής υπουργός του κρατιδίου, ο Σουκβίντερ Σινγκ, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter. «Αναφορές για νεροποντές και κατολισθήσεις έχουν έρθει από διάφορα τμήματα του κρατιδίου με αποτέλεσμα απώλειες πολύτιμων ζωών και περιουσίας».

At least 21 dead after heavy rains trigger landslides in India's Himachal Pradesh State pic.twitter.com/FrsdVpiqot — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 14, 2023

Σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα έλαβαν εντολή να κλείσουν και άνθρωποι που κινδύνευαν μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε ξενώνες, δήλωσαν αξιωματούχοι του κρατιδίου. Τμήματα του κρατιδίου δέχθηκαν μέχρι και 273 χιλιοστά βροχής μέσα σε 24 ώρες, ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας.

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε πολλαπλές νεροποντές και εκτεταμένες ζημιές στο κρατίδιο», δήλωσε ο αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών του κρατιδίου Πράβιν Πάνρτβατζ. Στον τομέα Σολάν, σπίτια κατέρρευσαν έπειτα από νεροποντή, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους, ενώ μια μητέρα και το παιδί της σκοτώθηκαν στον τομέα Μάντι όταν κατέρρευσε το σπίτι τους, είπε ο Πάνρτβατζ.

Ασυνήθιστα έντονες βροχοπτώσεις και το λιώσιμο παγετώνων προκάλεσαν φονικές ξαφνικές πλημμύρες στα βουνά της Ινδίας και των γειτονικών Πακιστάν και Νεπάλ πέρυσι και πριν από δύο χρόνια με κυβερνητικούς αξιωματούχους να επιρρίπτουν όλο και περισσότερο την ευθύνη στην κλιματική αλλαγή.

Με πληροφορίες από CNN, ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters