Όποιος τολμήσει να ζητήσει κάτι από τον Αλ Πατσίνο θα βρει απέναντί του την Lady Gaga. Γιατί κατά τα φαινόμενα, δεν επιτρέπει σε κανέναν να δίνει οδηγίες στον κορυφαίο ηθοποιό.

Η Lady Gaga, ο Αλ Πατσίνο και ο Τζάρεντ Λέτο πόζαραν στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας «House of Gucci» στη Νέα Υόρκη, όταν ακούστηκε ένα αίτημα προς τον 81χρονο σταρ.

«Βγάλε τα γυαλιά σου Αλ», φώναξε ένας φωτογράφος και ο Πατσίνο αμέσως συμμορφώθηκε με την οδηγία και έβγαλε τα γυαλιά ηλίου που φορούσε. Όμως, αντέδρασε η Lady Gaga που στεκόταν δίπλα του.

«Μην τον αναγκάζεις να βγάλει τα γυαλιά του, είναι ο Αλ Πατσίνο!», παρενέβη η τραγουδίστρια.

Η αντίδραση τους έκανε όλους να γελάσουν και ο Αλ Πατσίνο, βάζοντας ξανά τα γυαλιά του σχολίασε αστειευόμενος «Σε περίπτωση που δεν το ξέρατε».

"Don't make him take his glasses off, he's AL PACINO" pic.twitter.com/NuEarJRcxw