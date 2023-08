Φωτιές στην Ισπανία: Περίπου 26.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην Τενερίφη

Οι τεράστιες φωτιές που μαίνονται στο νησί Τενερίφη στην Ισπανία ανάγκασαν περίπου 26.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

«Σύμφωνα με προσωρινούς υπολογισμούς, περισσότεροι από 26.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί», ανέφεραν σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X οι υπηρεσίες διάσωσης, ενώ την ίδια ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ακατάπαυστα να σβήσουν τις φωτιές στην Τενερίφη.

Λόγω των ισχυρών ανέμων και των θερμοκρασιών που ήταν μεγαλύτερες απ’ τις αναμενόμενες, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ορεινή περιοχή του βορειοανατολικού τμήματος του νησιού, επεκτάθηκε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Οι αρχές υποστηρίζουν πως «είναι η πιο περίπλοκη» των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών για το αρχιπέλαγος των Καναρίων.

Ο επικεφαλής των δασικών υπηρεσιών, Πέδρο Μαρτίνεθ, δήλωσε σήμερα το μεσημέρι στους δημοσιογράφους πως η περίμετρος της πυρκαγιάς «σχεδόν σίγουρα αυξήθηκε πολύ» στη διάρκεια της νύχτας και πως «κατεβαίνει σταθερά» το βουνό στην περιοχή Σάντα Ούρσουλα.

Οι αρχές είχαν κάνει λόγο χθες το βράδυ για περίπου 4.500 ανθρώπους που είχαν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους αφότου ξέσπασε η πυρκαγιά. Όμως σήμερα το πρωί, άλλοι πέντε δήμοι εκκενώθηκαν στη ζώνη αυτή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters