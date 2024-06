Φωτιά στην αγορά Τσατουτσάκ της Μπανγκόκ: Κάηκαν περίπου χίλια ζώα

Περίπου 1.000 ζώα κάηκαν από τη φωτιά που ξέσπασε στη διάσημη υπαίθρια αγορά Τσατουτσάκ της Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη, τα ξημερώματα της Τρίτης. Από τη φωτιά, καταστράφηκαν σχεδόν ολοσχερώς 118 καταστήματα.

Πουλιά, σκύλοι, γάτες και φίδια κάηκαν στα κλουβιά τους στη ζώνη κατοικίδιων ζώων της αγοράς, όπου βρίσκονταν μεταξύ άλλων, επίσης, αρουραίοι, πύθωνες και γκέκο. Η φωτιά ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα, δήλωσαν οι αρχές, προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί ανθρώπινα θύματα ή τραυματισμοί.

Με δεκάδες χιλιάδες καταστήματα να συνωστίζονται σε στενά σοκάκια, η αγορά Τσατουτσάκ είναι μια από τις μεγαλύτερες αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας. Είναι επίσης η μεγαλύτερη και πιο γνωστή από τις αγορές του Σαββατοκύριακου στην Ταϊλάνδη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι προσελκύει σχεδόν 200.000 τουρίστες κάθε Σάββατο και Κυριακή. Αλλά το τμήμα της αγοράς όπου πωλούνται κατοικίδια είναι ανοιχτό όλη την εβδομάδα.

Πρόκειται για περίπου τέσσερα από τα 27 τμήματα της αγοράς και είναι αναμφισβήτητα το πιο αμφιλεγόμενο εμπόριο στην περιοχή. Η συγκεκριμένη ζώνη υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις και έχει επικριθεί για τις κακές συνθήκες διαβίωσης των ζώων, γεγονός που φέρεται να έχει οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά ασθενειών και θανάτου.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στα περισσότερα από τα 118 καταστήματα στη ζώνη κατοικίδιων ζώων, η οποία καλύπτει περίπου 1.400 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με τον προκαταρκτικό έλεγχο.

Ιδιοκτήτρια καταστήματος είπε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Thaiger ότι ξύπνησε από τις κραυγές των ζώων στη σοφίτα πάνω από το κατάστημά της: «Ξαφνικά, πυκνός καπνός γέμισε τον αέρα, καθιστώντας αδύνατη την αναπνοή», είπε η ίδια, η οποία σκαρφάλωσε από ένα παράθυρο για να φύγει και να σωθεί. Κάποιοι ιδιοκτήτες καταστημάτων μένουν στην αγορά, αλλά δεν είναι σαφές πόσοι ήταν εκεί όταν ξέσπασε η φωτιά.

Σύμφωνα με το Επαρχιακό Γραφείο Τσατουτσάκ, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 04:10 τοπική ώρα την Τρίτη και σβήστηκε 30 λεπτά αργότερα. Σύμφωνα με αρχικές αναφορές η φωτιά ξεκίνησε από έναν ανεμιστήρα που υπερθερμάνθηκε. Οι ιδιοκτήτες ενός από τα 118 μαγαζιά που παραδόθηκαν στις φλόγες είχαν αφήσει τον ανεμιστήρα ανοικτό όλη νύχτα προκειμένου να δροσίζονται τα ζώα. Οι φωτογραφίες που έχουν ανέβει στο διαδίκτυο δείχνουν εκτεταμένα τμήματα της αγοράς να έχουν τυλιχτεί στις φλόγες και κλουβιά εντελώς καμένα. Αντίστοιχα, πλάνα που προβλήθηκαν σε τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν καταστηματάρχες να μαζεύουν νεκρά φίδια και να τα τοποθετούν σε κουτιά έξω από τα καταστήματά τους.

Με πληροφορίες από BBC

