Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν σε διυλιστήρια πετρελαίου στην Τεχεράνη, όπου ξέσπασε φωτιά.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ωστόσο η φωτιά ξέσπασε σε μια από τις γραμμές φυσικού αερίου έκτακτης ανάγκης στο διυλιστήριο πετρελαίου έξω από την Τεχεράνη όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Η Tasnim News μοιράστηκε ένα βίντεο που δείχνει τον καπνό να διογκώνεται από το διυλιστήριο πετρελαίου Shahid Tondguyan, περίπου 20 χλμ. νότια της Τεχεράνης.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα από τα μεγαλύτερα ναυτικά πλοία του Ιράν, το Kharg, το οποίο και βυθίστηκε στον Κόλπο του Ομάν.

