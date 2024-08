Πορτογαλία: Φωτιά καίει για μια εβδομάδα στη Μαδέρα - Στάχτη 44.000 στρέμματα

Φωτιά καίει εδώ και μια εβδομάδα στο πορτογαλικό νησί Μαδέρα έχοντας καταστρέψει 44.000 στρέμματα.

Η ανακοίνωση για το μέγεθος της καταστροφής στη Μαδέρα έγινε την Τετάρτη από το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus, ενώ οι τοπικές αρχές αναμένουν την άφιξη νέων ενισχύσεων για την αντιμετώπιση της φωτιάς από τη Λισαβόνα.

Μέχρι χθες, Τρίτη, το μεσημέρι, η έκταση που είχε καεί απ' αυτή την πυρκαγιά έφθανε τα 43.920 στρέμματα, δηλαδή 9.590 επιπλέον στρέμματα μέσα σε 24 ώρες, διευκρίνισε το Copernicus στο X.

Περίπου εκατό πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες σε δύο μέτωπα που εξακολουθούν να είναι ενεργά. «Η πιο ανησυχητική εστία βρίσκεται τώρα στη ζώνη της κεντρικής οροσειράς» αυτού του πολύ τουριστικού νησιού που βρίσκεται στα ανοικτά των μαροκινών ακτών, ανέφερε η περιφερειακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας στον απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί.

Οι σφοδροί άνεμοι, που συνέβαλαν στην επέκταση της πυρκαγιάς, έχουν επίσης δημιουργήσει προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία στη Μαδέρα και τουρίστες έχουν αποκλειστεί στο νησί, όμως η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Φουντσάλ διαβεβαίωσε ότι η λειτουργία του επανελήφθη σήμερα ομαλά.

🇵🇹 "Operational situation by evening for today Madeira"



The flames leave no chance for salvation. The island is already 10% engulfed in flames.



Copernicus EU, the EU space program for earth observation, shared a photo from space on social networks, pic.twitter.com/fS0R3FfvwP