To Ιράν προειδοποιεί για «ανεπανόρθωτη καταστροφή» αν στοχοποιηθούν οι ενεργειακές του εγκαταστάσεις

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα πλήξει «ανεπανόρθωτα» τις ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή, εάν δεχθεί επίθεση στις δικές της εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική εν μέσω πολέμου με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Αμέσως μετά την στοχοποίηση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και των υποδομών στη χώρα μας, οι κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις και οι πετρελαϊκές υποδομές σε όλη την περιοχή θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι και θα καταστραφούν ανεπανόρθωτα», ανέφερε ο Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του. Προειδοποίησε επίσης ότι μια τέτοια εξέλιξη θα διατηρήσει τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η δήλωση έρχεται μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου. Το κλείσιμο της διόδου από το Ιράν έχει ήδη προκαλέσει άνοδο στις τιμές ενέργειας και πιέσεις στις διεθνείς αγορές.

Ισραήλ: Πάνω από 160 τραυματίες από ιρανική επίθεση σε πυρηνικό ερευνητικό κέντρο

Την ίδια ώρα, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με ένταση στο πεδίο. Σύμφωνα με ισραηλινές αρχές, πάνω από 160 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ιρανικά πυραυλικά πλήγματα σε δύο πόλεις του νότιου Ισραήλ, την Αράντ και τη Ντιμόνα, κοντά στο πυρηνικό ερευνητικό κέντρο της Νεγκέβ.

Στην Αράντ, πύραυλος έπεσε πολύ κοντά σε κατοικημένες πολυκατοικίες, αφήνοντας έναν μεγάλο κρατήρα, χωρίς ωστόσο να τις πλήξει άμεσα. «Υπάρχουν δεκάδες τραυματίες, αλλά αν ο πύραυλος είχε χτυπήσει το ίδιο το κτήριο, θα είχαμε δεκάδες νεκρούς, γιατί η καταστροφή θα ήταν ολοκληρωτική», δήλωσε ο Μόισε Σίελ, μέλος της οργάνωσης πολιτικής προστασίας One Heart.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «αστοχίες» της ισραηλινής αεράμυνας, χαρακτηρίζοντάς τις «πολύ ανησυχητικές», σημειώνοντας ότι σε περίπτωση άμεσου πλήγματος σε κτήριο «οι άνθρωποι θα πέθαιναν τόσο από την πρόσκρουση όσο και από την κατάρρευση».

Σε ξεχωριστή επίθεση, τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Τελ Αβίβ, ενώ συνολικά, σύμφωνα με την ισραηλινή αεροπορία, το Ιράν έχει εκτοξεύσει περίπου 400 πυραύλους από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στα τέλη Φεβρουαρίου, με το 92% να αναχαιτίζεται.

Οι επιθέσεις στο νότιο Ισραήλ σημειώθηκαν κοντά σε μία από τις πιο ευαίσθητες στρατηγικά εγκαταστάσεις της χώρας, το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, το οποίο θεωρείται ότι σχετίζεται με το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ισραήλ, αν και επισήμως παρουσιάζεται ως ερευνητική εγκατάσταση.

Παράλληλα, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις της αποτελούν απάντηση σε πλήγματα που δέχθηκε το πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ στο κεντρικό Ιράν. Ο ιρανικός οργανισμός ατομικής ενέργειας έκανε λόγο για παραβίαση της διεθνούς συμφωνίας μη διάδοσης πυρηνικών όπλων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν καταγράφηκε διαρροή ραδιενεργών υλικών.

Μέσα σε αυτό το κλίμα κλιμάκωσης, η προειδοποίηση της ιρανικής ηγεσίας για επέκταση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές της περιοχής εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω αποσταθεροποίηση και για νέες αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Με πληροφορίες από BBC

