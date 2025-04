Forbes: Οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο το 2025

Μασκ, Ζούκερμπεργκ και Μπέζος παραμένουν σταθερά οι τρεις πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο, σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Forbes με τα 200 ονόματα των δισεκατομμυριούχων.

Ο Έλον Μασκ παραμένει στην 1η θέση, με περιουσία που αγγίζει τα 342 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο 53χρονος δισεκατομμυριούχος από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει συνιδρύσει επτά εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων της Tesla, της SpaceX και της xAI.

Στη 2η θέση βρίσκεται ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ιδρυτής του Facebook, με καθαρή περιουσία 216 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Την 3η θέση καταλαμβάνει ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon, με 215 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Λάρι Έλισον της Oracle βρίσκεται στην 4η θέση με 192 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Μπερνάρ Αρνό, επικεφαλής της LVMH, ακολουθεί 5ος με 178 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο μεγαλοεπενδυτής Γουόρεν Μπάφετ κατέχει την 6η θέση, με περιουσία 154 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι συνιδρυτές της Google, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, βρίσκονται στην 7η και 8η θέση αντίστοιχα, με 144 και 138 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Ισπανός Αμάνθιο Ορτέγκα, ιδρυτής της Zara, βρίσκεται στην 9η θέση με 124 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο πρώην CEO της Microsoft, Στιβ Μπάλμερ, συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα με 118 δισεκατομμύρια δολάρια.

