«Φώναζαν "Εβραίοι IDF" και με κλωτσούσαν όσο ήμουν στο έδαφος», περιγράφει οπαδός της Μακάμπι

Την επίθεση σε ισραηλινούς φιλάθλους το βράδυ του αγώνα Μακάμπι - Άγιαξ στο Άμστερνταμ περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο Adi Reuben, ένας 24χρονος οπαδός της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο οποίος βρισκόταν στο Άμστερνταμ για τον αγώνα του Europa League, δήλωσε στο BBC ότι δέχθηκε κλωτσιές από μια ομάδα νεαρών ανδρών με αποτέλεσμα να βρεθεί τραυματισμένος και πεσμένος στο έδαφος.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, «περισσότεροι από 10 άνδρες πλησίασαν αυτόν και τους φίλους του και τους ρώτησαν από πού είναι». Χαρακτηριστά, δήλωσε ότι: «Φώναζαν 'Εβραίοι, Εβραίοι, IDF, IDF» ανέφερε ο κ. Reuben.

«Άρχισαν να με πειράζουν και συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να τρέξω, αλλά ήταν σκοτεινά και δεν ήξερα πού να πάω. Έπεσα στο πάτωμα και δέκα άνθρωποι με κλωτσούσαν. Φώναζαν "Παλαιστίνη". Με κλωτσούσαν στο πάτωμα για περίπου ένα λεπτό και μετά έφυγαν, δεν φοβόντουσαν τίποτα. Συνειδητοποίησα ότι είχα γεμάτη αίμα στη μύτη μου και ότι ήταν σπασμένη» συνέχισε.

Στην περιγραφή του, ο φίλαθλος πρόσθεσε ότι «δεν μπορούσε να δει καλά για περίπου 30 λεπτά μετά την επίθεση». Ο λόγος που επέλεξε να μην πάει στο νοσοκομείο του Άμστερνταμ επειδή είχε ακούσει ότι «οδηγοί ταξί συμμετείχαν στη βία».

Αντ' αυτού δήλωσε ότι θα πήγαινε στο Ισραήλ το απόγευμα της Παρασκευής με πτήση που οργανώθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση και θα λάμβανε ιατρική περίθαλψη εκεί. «Αυτή ήταν μια συγκεκριμένη επίθεση που είχε οργανωθεί εκ των προτέρων» σχολίασε. «Φαίνεται ότι ήταν οργανωμένο. Υπήρχε πολύς κόσμος. Μας επιτέθηκαν... Κρυφτήκαμε στα ξενοδοχεία μέχρι να είναι ασφαλές να βγούμε έξω».

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, ομάδες μουσουλμάνων είχαν στήσει ενέδρα και επιτέθηκαν στους οπαδούς της Μακάμπι έξω από το γήπεδο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον 10 τραυματίες.

Η αστυνομία του Άμστερνταμ ανακοίνωσε (8/11) ότι δέκα άτομα τέθηκαν υπό κράτηση μετά την επίθεση στους οπαδούς της Μακάμπι Τελ Αβίβ, επίθεση που η δήμαρχος του Άμστερνταμ Φέμκε Χάλσεμα περιέγραψε ως «αντισημιτικές ομάδες που χτυπάνε και φεύγουν». «Αυτή είναι μια πολύ σκοτεινή στιγμή για την πόλη, για την οποία ντρέπομαι βαθιά», δήλωσε η Χαλσέμα σε συνέντευξη Τύπου. «Αντισημιτικοί εγκληματίες επιτέθηκαν και επιτέθηκαν σε επισκέπτες της πόλης μας, χτυπώντας και φεύγοντας », είπε η Χαλσέμα, προσθέτοντας ότι οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν από μεγάλη αστυνομική παρουσία. Τουλάχιστον πέντε άτομα νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, είπε.

Τα σοβαρά επεισόδια έγιναν μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα στο Αμστερνταμ μεταξύ του Αγιαξ και της Μακάμπι Τελ Αβίβ (5-0), για τη League Phase του Europa League. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν μέχρι και τις πρώτες πρωϊνές ώρες η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο με μαζική επίθεση αγνώστων σε Ισραηλινούς φιλάθλους, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Ολλανδία για το ματς.

