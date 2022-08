Φον ντερ Λάιεν: Χαμηλώνοντας κατά 1°C τη θέρμανση στο σπίτι, θα εξοικονομήσουμε 7% ενέργεια σε ένα χρόνο

Μόλις ένας βαθμός Κελσίου στη θέρμανση ή την ψύξη μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας στην ΕΕ, επισημαίνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε διαδοχικές αναρτήσεις της στο Τwitter, η πρόεδρος της Κομισιόν κάνει αναφορά στους «έξυπνους τρόπους» για την εξοικονόμηση ενέργειας. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι εάν η θερμοκρασία της θέρμανσης των σπιτιών πέσει κατά μόλις ένα βαθμό Κελσίου, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περίπου 7% λιγότερη χρήση ενέργειας σε έναν χρόνο.

«Σε όλη την ΕΕ εισάγονται έξυπνοι τρόποι για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ελαφρώς υψηλότερες θερμοκρασίες για το air condition για παράδειγμα, φέρνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα», αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και επικροτεί το γεγονός ότι χώρες όπως η Ισπανία, η Τσεχία και η Σλοβενία περιλαμβάνουν τέτοια μέτρα στα πλάνα τους. «Μαζί, μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια για έναν ασφαλή χειμώνα», τονίζει.

Στην ανάρτησή της επισυνάπτει και γράφημα, σύμφωνα με το οποίο εάν ο κλιματισμός ανέβει κατά ένα βαθμό Κελσίου σε όλο τον τομέα υπηρεσιών της ΕΕ, αυτό θα εξοικονομήσει 9,2 τεραβατώρες ηλεκτρικού ρεύματος τον χρόνο. Δηλαδή περισσότερη από την ενέργεια που καταναλώνει η Μάλτα ετησίως.

Across the EU smart ways to save energy are being introduced.



Slightly higher temperatures for air conditioning, for example, bring impressive results.



Good that Member States like 🇪🇸🇨🇿🇸🇮 are including such measures in their plans.



Together, we save energy for a safe winter. pic.twitter.com/ZxEKP6z6Cd — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2022

«Χαμηλώνοντας τη θερμοκρασία της θέρμανσης του σπιτιού κατά μόλις 1 βαθμό Κελσίου, αυτό μπορεί να εξοικονομήσει περίπου το 7% της χρήσης ενέργειας σε έναν χρόνο. Ενθαρρυντικό ότι αρκετές χώρες μέλη, όπως η Ισπανία, η Τσεχία, η Ιταλία ή η Ολλανδία, εισάγουν μέτρα για τη βελτιστοποίηση της θέρμανσης. Αυτό θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τον κοινό στόχο μας του 15%, μαζί», επισημαίνει σε επόμενη ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν.

Σύμφωνα με γράφημα που ανάρτησε στο Twitter, κατεβάζοντας τον θερμοστάτη κατά 1 βαθμό Κελσίου σε όλη την ΕΕ, αυτό θα εξοικονομήσει σε ένα χρόνο έως και 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, όσο η ετήσια ζήτηση στην Αυστρία.

Lowering the heating temperature at home by just 1°C can save around 7% in energy use over a year.



I’m encouraged to see that several 🇪🇺 Member States – like 🇪🇸🇨🇿🇮🇹 or 🇳🇱 – are introducing measures to optimise heating.



This will help us meet our joint target of 15%, together. pic.twitter.com/i4238lHURh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2022

«Η Κομισιόν επίσης εξοικονομεί ενέργεια, με την Πράσινη Στρατηγική της. Για παράδειγμα, κλείνουμε τη θέρμανση και την ψύξη στα περισσότερα κτίρια μία ώρα νωρίτερα από πριν, εξοικονομώντας το 3% της ετήσιας χρήσης ενέργειας. Επίσης, κλείνουμε κάποια κτίρια για το καλοκαίρι και διευκολύνουμε την εξ αποστάσεως εργασία», επισημαίνει σε τρίτη ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.