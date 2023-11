Φόβοι για κλιμάκωση: Αμερικανικά χτυπήματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις στη Συρία - Κατάρριψη drone από τους Χούτι

Για τουλάχιστον εννιά νεκρούς κάνουν λόγο οι βραδινές πληροφορίες αναφορικά με τις συνέπειες από τα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον εγκατάστασης συμφερόντων του Ιράν στη Συρία.

Λίγες μέρες μετά την αμερικανική απόφαση για αποστολή 900 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή και την προειδοποίηση Μπάιντεν στο Ιράν, ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε για ακόμα μια φορά εγκαταστάσεις συμφερόντων του Ιράν στη Συρία. Ενώ η ανησυχία για κλιμάκωση του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς συνεχίζεται, δεν είναι η πρώτη φορά που οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν πλήγματα εναντίον τέτοιων εγκαταστάσεων.

Για δεύτερη φορά, λοιπόν, μέσα σε δυο εβδομάδες, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν από αέρος «εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων» στη Συρία συνδεόμενη, κατ’ αυτές, με το Ιράν, σε αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη συριακή και στην ιρακινή επικράτεια.

Οι επιθέσεις εναντίον βάσεων όπου μετασταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες στη Συρία και στο Ιράκ, με φόντο τον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς οι ΗΠΑ προσφέρουν στρατιωτική υποστήριξη στο εβραϊκό κράτος. «Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν σε νόμιμη άμυνα πλήγμα εναντίον εγκατάστασης στην ανατολική Συρία που χρησιμοποιείτο από τους Φρουρούς της Επανάστασης και οργανώσεις συνδεόμενες με αυτούς», σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου που υπογράφεται από τον αμερικανό υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Κατά το δελτίο Τύπου, δυο μαχητικά F-15 έπληξαν «αποθήκη όπλων».

Two U.S. F-15's carried out an airstrike on an IRGC affiliated facility in Syria, responding to 42 attacks on U.S. bases since Oct 17. The target was a weapons storage facility. Defense Secretary Austin said the U.S. military will take further action if attacks continue. pic.twitter.com/PQZsMZmrBv