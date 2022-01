Δύο ανεμοστρόβιλοι έπληξαν τη νοτιοδυτική Φλόριντα το πρωί της Κυριακής, καταστρέφοντας τουλάχιστον 28 σπίτια και προκαλώντας ζημιές σε ακόμη περισσότερα στην κομητεία Λι.

Από τους ανεμοστρόβιλους περίπου 7.000 κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα.

Οι ανεμοστρόβιλοι δημιουργήθηκαν από το ίδιο καιρικό σύστημα, που οδήγησε σε χιόνια σε άλλα μέρη της ανατολικής ακτής.

Σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή, ο Cecil Pendergrass, συμπρόεδρος του συμβουλίου των επιτρόπων της κομητείας Λι, είπε ότι τουλάχιστον 62 σπίτια είναι επί του παρόντος «μη κατοικήσιμα».

Ο ένας ανεμοστρόβιλος ήταν κατηγορίας EF2 με μέγιστο άνεμο 118 μίλια την ώρα και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ενδέχεται να κατέστρεψε 30 από τα 108 τροχόσπιτα που επλήγησαν κοντά στο Fort Myers.

Συνολικά αναφέρθηκαν τέσσερις τραυματίες ωστόσο κανείς δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Στην κομητεία Charlotte, βόρεια του Fort Myers, ένας άλλος ανεμοστρόβιλος της κατηγορίας EF1 με ανέμους 110 μίλια την ώρα προκάλεσε επίσης καταστροφές στην περιοχή.

«Ένα υδάτινο κύμα κινήθηκε κατά μήκος του Gasparilla κοντά στο Boca Grande Causeway, προτού στη συνέχεια μετακινηθεί στην ξηρά. Ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον 35 σπίτια και μια αποθήκη στη μαρίνα», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο του NWS.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, αλλά ορισμένοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με ανάρτηση των τοπικών αρχών της κομητείας Charlotte.

BREAKING: Close view of the Tornado that moved through parts of Fort Myers, Florida this morning. Take a look at the debris in the air... Permission: Kenneth Cieslak #FLwx #Florida #Tornado @WeatherBug #FortMyers pic.twitter.com/t7Rf76H7In

Further up the road in the Village of Holiday Lakes, several homes sustained damage.



Thankfully, no one was injured in these areas. Several residents have been displaced by a he storm damage. pic.twitter.com/djByv2xunN