Φλέγεται η Μεσόγειος: Μάχη με τα πύρινα μέτωπα σε Πορτογαλία, Ιταλία και Ισπανία

Οι φωτιές στην Ελλάδα - ειδικότερα στη Ρόδο - μαίνονται για άλλη μία ημέρα, αλλά δύσκολη είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω των πύρινων μετώπων.

Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη σε Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία και Κροατία, ενώ φωτιές έχουν ξεσπάσει και στη Γαλλία. Στην Αλγερία, παράλληλα, έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες άτομα από τις φλόγες, ορισμένοι εκ των οποίων όντας εγκλωβισμένοι.

Χιλιάδες άτομα στην Αλγερία έχουν εκκενώσει τις εστίες τους, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν την κίνηση των φλογών ως «καμινέτο». Η θερμοκρασία στη χώρα έφτασε μέχρι και τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Οι πυροσβέστες εργάζονται κάτω από συνθήκες ακραίας ζέστης για να περιορίσουν τις φλόγες, που υποδαυλίζονται από τις υψηλές θερμοκρασίες, την ξηρασία και τους ισχυρούς ανέμους.

Στην Ιταλία, που πλήττεται από σφοδρό κύμα καύσωνα, οι φωτιές συνεχίζουν το καταστροφικό πέρασμά τους, απειλώντας και σημαντικά πολιτιστικά μνημεία. Από την άλλη, στη χώρα καταγράφονται και ισχυρές καταιγίδες, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άτομα. Μεταξύ των νεκρών και μία 16χρονη.

Fuckin crazy 😳



🔥🔥 BREAKING – Italy: Multiple fire's in Palermo, Sicily, caused by wildfires. The city is on fire pic.twitter.com/0IlXQpFovf — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) July 26, 2023

Η πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι, ενημέρωσε πως η ανήλικη πέθανε μετά από πτώση δέντρου σε σκηνή που είχε στήσει στην Μπρέσια.

Οι κάτοικοι στο Μιλάνο έκαναν λόγο για κατακλυσμιαίες βροχές και ισχυρή χαλαζόπτωση, που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ακόμα και ένα ποτάμι πάγου στους δρόμους. Παράλληλα, ξεριζώθηκαν ολόκληρα δέντρα, ορισμένα εκ των οποίων έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα.

Και ενώ στον βορρά της χώρας επικρατεί αυτή η εικόνα, ο νότος πλήττεται από τον καύσωνα, με θερμοκρασίες 47,6 βαθμών Κελσίου να καταγράφονται στην ανατολική πόλη της Σικελίας, την Κατάνια. Τα πτώματα δύο ατόμων ηλικίας 70 ετών βρέθηκαν σε σπίτι που καταστράφηκε από τις φλόγες, ενώ μια 88χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή κοντά στη σικελική πόλη Παλέρμο, σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης.

‼️ BREAKING – Italy: The wildfires in Sicily, Palermo have reached the airport tonight. The situation is chaotic, people having fear. Southern Europe is on fire 🔥 pic.twitter.com/tmELqhIGi3 — {Matt} $XRPatriot (@matttttt187) July 26, 2023

Στη Γαλλία, σχεδόν 100 πυροσβέστες ρίχτηκαν στη μάχη με τη φωτιά που ξέσπασε κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Νίκαιας, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι την Τρίτη. Άλλοι 300 επιχείρησαν για τον περιορισμό των πυρκαγιών κοντά στην πόλη Αρλ.

Το διαμέρισμα Μπους ντου Ρον τέθηκε σε «κόκκινο συναγερμό», με τις αρχές να βλέπουν «πολύ υψηλό κίνδυνο» εκδήλωσης φωτιάς.

Large fire nears road between Villeneuve-Loubet and Cagnes-sur-Mer in 🇫🇷 France.pic.twitter.com/vxl6EUa2SD — The Spectator Index (@spectatorindex) July 25, 2023

Στην Κροατία, παράλληλα, οι άνεμοι ήταν τόσο ισχυροί που τα πυροσβεστικά αεροσκάφη δεν μπορούσαν να απογειωθούν, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις πυρκαγιές που εξαπλώνονταν νότια της κροατικής πόλης Ντουμπρόβνικ, που είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός.

Τραγωδία καταγράφηκε στο γειτονικό Μαυροβούνιο, όπου δύο άνθρωποι πνίγηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν όταν ισχυροί νότιοι άνεμοι έπληξαν τις ακτές, δήλωσαν οι λιμενικές αρχές.

Εν τω μεταξύ, μια πυρκαγιά που εξαπλώνεται ταχύτατα στο κέντρο του ισπανικού νησιού Γκραν Κανάρια ανάγκασε τις αρχές να απομακρύνουν αρκετές εκατοντάδες χωρικούς, να κλείσουν τρεις δρόμους ενώ σηκώθηκαν και πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Ο Antonio Morales, επικεφαλής του νησιωτικού συμβουλίου της Γκραν Κανάρια, δήλωσε ότι περίπου 100 πυροσβέστες και εννέα αεροσκάφη εργάζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, που -μέχρι στιγμής- έχει κάψει 2.000 στρέμματα.

Στην Πορτογαλία, μία από τις χώρες της Ευρώπης που πλήττονται κυρίως από φωτιές, δίνεται μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να σβήσουν οι φλόγες κοντά στον δημοφιλή τουριστικό προορισμό Κασκαΐς. Οι ισχυροί άνεμοι, όμως, περιπλέκουν τις προσπάθειες.

Συνολικά 600 πυροσβέστες με 189 οχήματα επιχειρούν στο μέτωπο, όπως και αεροσκάφη. Ο δήμαρχος της περιοχής σημείωσε πως η ένταση των ανέμων προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα στην κατάσβεση.

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει και εκτεταμένη ξηρασία, με το 90% της χώρας να έχει πληγεί.

Massive wildfire progress in Cascais near of the Lisbon, Portugal 🇵🇹 (25.07.2023)



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/ECKuKLjMda — Disaster News (@Top_Disaster) July 25, 2023

Με πληροφορίες από Guardian