Ιταλία: Φονικές πυρκαγιές στο νότο - Απειλήθηκε ο αρχαίος ναός της Σεγέστα

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Σικελία στον νότο της Ιταλίας με τα ταξίδια εντός και εκτός του νησιού να διακόπτονται λόγω των καταστροφικών και φονικών πυρκαγιών.

Βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν εικόνες καταστροφής τόσο γύρω από το Παλέρμο όσο και στην Κατάνια. Στην περιοχή της Μεσίνας ξέσπασαν επίσης πυρκαγιές, με φωτογραφίες να δείχνουν της φλόγες να καίνε μέρος του χωριού Κουρκουράτσι.

Η φωτιά έφτασε να απειλήσει ακόμα και τον αρχαιολογικό χώρο της Σεγέστα όπου βρίσκεται ο ομώνυμος αρχαίος δωρικός ναός. Ο χώρος έκλεισε προσωρινά για να ελεγχθούν τυχόν ζημιές ενώ τουριστικές εγκαταστάσεις και σπίτια γύρω του έχουν εκκενωθεί.

The Doric Temple at Segesta last night. Makes you want to cry.

(Photo: Giornale di Sicilia) pic.twitter.com/AMaenI5zAJ