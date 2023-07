Φωτιές: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος - Δύο πύρινα μέτωπα στην Κέρκυρα

Συνεχίζει να καίει η φωτιά στη Ρόδο για ένατη συνεχόμενη ημέρα με διάσπαρτες εστίες αυτή τη στιγμή, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση στην Κέρκυρα και σήμερα.

Αυτή τη στιγμή στη Ρόδο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εστιάζουν σε φωτιές στα βορειοανατολικά του νησιού. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική το βασικό θέμα αυτή τη στιγμή είναι οι διάσπαρτες εστίες ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος για κάποιον οικισμό.

Στο νησί, από το πρωί της Τετάρτης επιχειρούν από εδάφους 266 πυροσβέστες με 55 οχήματα και ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν τέσσερα ελικόπτερα.

🔴#EMSR675 #Greece🇬🇷 #Ροδοςπυρκαγια



Our #RapidMappingTeam delivered an updated Monitoring Product for the wildfire in #Rhodes #Ροδος using 🛰️ imagery of 25 July at 8:48 UTC



🔥A total burnt area of 1⃣5⃣,1⃣1⃣9⃣ ha has been detected (+1,807 ha in 24h🟢)



🔗https://t.co/czRrf2yDub pic.twitter.com/qP5kWUTXno