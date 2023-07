Φλέγεται η Λα Πάλμα – Ο αριθμός των ανθρώπων που πρέπει να απομακρυνθούν ίσως φτάσει τους 1.000

Τουλάχιστον 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το νησί Λα Πάλμα εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε σε δασική περιοχή ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός αυτός να φτάσει τους 1.000, σύμφωνα με τις αρχές.

Η φωτιά ξεκίνησε σήμερα το πρωί στο Ελ Πινάρ ντε Πουνταγκόρντα, της Λα Πάλμα, μια δασική περιοχή στα βόρεια την ώρα που πολλές ευρωπαϊκές πόλεις προετοιμάζονται για καύσωνα την ερχόμενη εβδομάδα.

At least 500 people have been evacuated due to a forest fire on the Spanish island of La Palma, as stated by authorities on Saturday. This is the first significant natural crisis to occur on the island since the volcanic eruption in 2021.



