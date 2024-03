Το φιλί του Τζο Μπάιντεν στο κεφάλι της Τζόρτζια Μελόνι στη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο

Τα social media έχει κατακλύσει τις τελευταίες ώρες βίντεο που δείχνει τον Τζο Μπάιντεν να φιλά στο κεφάλι την Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο λίγες ημέρες πριν.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας βρέθηκε πριν δύο ημέρες στις ΗΠΑ όπου συναντήθηκε με τον Τζο Μπάιντεν σε ένα αρκετά ευχάριστο κλίμα, όπως φαίνεται και στο βίντεο. Μάλιστα ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχτηκε τη Τζόρτζια Μελόνι στο γραφείο του, με το τραγούδι του Ρέι Τσαρλς «Georgia on my mind».

Κατά την αποχώρησή της όμως από το γραφείο του, την αποχαιρέτησε φιλώντας τη στο κεφάλι, με το βίντεο να γίνεται αμέσως viral στα social media. όπως έγινε γνωστό οι δυο τους κατά τις συζητήσεις τους επανέλαβαν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, τη δέσμευσή τους να αποφύγουν μια κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αλλά και να υπερασπιστούν το δικαίωμα ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Biden planted a kiss on Italian Prime Minister Meloni's hair while hosting him at the Oval Office yesterday.

There may be a new diplomatic trend pic.twitter.com/UyJJ8m5vxp