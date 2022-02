Το Facebook ανακοίνωσε ότι θα κλείσει την πρόσβαση στα ελεγχόμενα από το Κρεμλίνο, RT και Sputnik στην Ευρώπη, προετοιμάζοντας το έδαφος για αντίποινα από τη Ρωσία.

Μπλοκάροντας τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το Facebook συμμορφώνεται με τα αιτήματα της ΕΕ και των μεμονωμένων κυβερνήσεων να τιμωρήσουν τα μέσα ενημέρωσης επειδή φέρεται να μοιράζονται παραπληροφόρηση και προπαγάνδα σχετικά με τη ρωσική εισβολή στη γειτονική Ουκρανία.

Την ανακοίνωση έκανε με tweet του, ο αντιπρόεδρος του Facebook για παγκόσμιες υποθέσεις, Nick Clegg.

Η ανακοίνωση ήρθε αφότου το Facebook αποκάλυψε αργά την Κυριακή ότι διέκοψε μια ρωσική επιχείρηση παραπληροφόρησης με στόχο την Ουκρανία, μια από τις πρώτες επίσημες επιβεβαιώσεις μιας τέτοιας εκστρατείας, από την ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα.

Επιπλέον, ανέφερε ότι μπλόκαρε τις προσπάθειες μιας ομάδας χάκερ που τις τελευταίες ημέρες προσπάθησε να θέσει σε κίνδυνο τους λογαριασμούς επιφανών Ουκρανών.

Το Facebook, γνωστό πλέον ως Meta, αντιμετώπισε τις κλιμακούμενες προσπάθειες των ρωσικών αρχών να επιβραδύνουν ή να εμποδίσουν τους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του στη Ρωσία τις τελευταίες ημέρες.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έθεσε περιορισμούς στις δυνατότητες πρόσβασης των χρηστών στο Facebook την περασμένη εβδομάδα ως αντίποινα για την καταστολή των υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης που τελούν υπό τον έλεγχο του ρωσικού κράτους.

Το Facebook, από την πλευρά του είπε ότι η ρωσική κυβέρνηση αντέδρασε επειδή (το Facebook) είχε αναφέρει περιστατικά παραπληροφόρησης, που δημοσιεύτηκαν σε κρατικές σελίδες.

Στη συνέχεια, το Facebook απέκλεισε τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης από το να προβάλλουν διαφημίσεις, όπως και το YouTube, το οποίο ανήκει στην Google.

Το Facebook έχει έρθει επίσης αντιμέτωπο με απαιτήσεις υπαλλήλvn του να περιορίσει περαιτέρω τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπως αναφέρει άτομο που γνωρίζει σχετικά, το οποίο και επικαλείται η Washington Post.

Τα κανάλια και οι λογαριασμοί που ελέγχονται από υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται από τη ρωσική κυβέρνηση, όπως το RT και το Sputnik, έχουν δεκάδες εκατομμύρια οπαδούς σε όλο τον κόσμο και η Ρωσία τα θεωρεί κρίσιμα για τη διάδοση πληροφοριών, που ενισχύουν τις προτεραιότητες της κυβέρνησης.

Η απαγόρευση αυτών των καναλιών είναι πιθανό να προκαλέσει περαιτέρω αντίποινα εκ μέρους της Ρωσίας, λένε οι ειδικοί.



Η αρμόδια ομάδα επιρροής του Facebook είπε ότι η διακοπή αφορά σε 40 λογαριασμούς και σελίδες στο Facebook και την υπηρεσία Instagram, που προσποιούνταν ότι συνδέονται με ειδησεογραφικά πρακτορεία στην ουκρανική πρωτεύουσα του Κιέβου.

Αυτή η μικρή επιχείρηση, είπε το Facebook, διηύθυνε μια σειρά από ιστοσελίδες, που «μεταμφιέζονταν» σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και δημοσίευε ειδήσεις ότι η Δύση πρόδωσε την Ουκρανία και η Ουκρανία είναι ένα αποτυχημένο κράτος. Οι λογαριασμοί είχαν λιγότερους από 4.500 ακόλουθους στο Facebook και στο Instagram μαζί.

Η εταιρεία είπε ότι το δίκτυο είχε δεσμούς με δύο οργανισμούς μέσων ενημέρωσης στην περιοχή της Κριμαίας.

Οι δύο οργανισμοί μέσων ενημέρωσης, NewsFront και SouthFront, έχουν τιμωρηθεί και οι δύο από την κυβέρνηση των ΗΠΑ επειδή προσπάθησαν να σπείρουν παραπληροφόρηση κατά τη διάρκεια των αμερικανικών εκλογών του 2020 για λογαριασμό της ρωσικής κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είπε ότι και οι δύο οργανώσεις έχουν δεσμούς με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και είχαν προωθήσει ψευδείς ειδήσεις περί νοθείας στις εκλογές του 2020 αλλά και για τον κορωνοϊό. Το Facebook ανέλαβε δράση εναντίον αυτών των υπηρεσιών το 2020 για σπορά παραπληροφόρησης.



Το Facebook είπε επίσης ότι ειδοποίησε τους ομολόγους του στο Twitter και στο YouTube επειδή ανακάλυψε ότι το δίκτυο παραπληροφόρησης είχε επίσης λειτουργήσει στις υπηρεσίες τους, καθώς και στο Telegram και τις ρωσικές πλατφόρμες Odnoklassniki και VK.

Σημείωσε ακόμα ότι ενισχύει την προστασία του απορρήτου για τους Ρώσους πολίτες, συμπεριλαμβανομένου του να επιτρέπει στους ανθρώπους να κλειδώνουν τους λογαριασμούς τους και να αφαιρούν τη δυνατότητα προβολής και αναζήτησης στις λίστες φίλων των χρηστών.

Η εταιρεία είχε προσθέσει αυτές τις προστασίες απορρήτου για τους Ουκρανούς την περασμένη εβδομάδα και τώρα τις προσθέτει για τους Ρώσους ως απάντηση στις αναφορές για ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και διαδηλωτές που στοχοποιούνται.

Η εταιρεία είπε επίσης ότι είχε λάβει μέτρα εναντίον μιας ομάδας χάκερ που ονομάζεται Ghostwriter και η οποία είχε στοχεύσει επιτυχώς ουκρανούς στρατιωτικούς, δημοσιογράφους και άλλους δημόσιους αξιωματούχους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε αυτό το Σαββατοκύριακο ότι θα απαγορεύσει τα ρωσικά κρατικά κανάλια RT και Sputnik σε μια κίνηση να εμποδίσει τις οργανώσεις να διαδώσουν «ψέματα για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο του Πούτιν και να σπείρουν διχασμό στην ένωσή μας», είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το κανάλι του RT έχει περισσότερους από 7 εκατομμύρια ακόλουθους στο Facebook.

We have received requests from a number of Governments and the EU to take further steps in relation to Russian state controlled media. Given the exceptional nature of the current situation, we will be restricting access to RT and Sputnik across the EU at this time.