Ένα σοκαριστικό κείμενο, ακόμη και για τα στάνταρντ του Κρεμλίνου- όπως επισημάνθηκε- δημοσίευσαν ρωσικά κρατικά ΜΜΕ: κάνοντας λόγο για κατάληψη της Ουκρανίας και προσάρτηση στη Ρωσία.

Το κείμενο δημοσιεύθηκε σε αρκετά ρωσικά κρατικά ΜΜΕ το Σάββατο- ενώ είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος στην Ουκρανια- και στη συνέχεια διεγράφη, σύμφωνα με τον Κρίστο Γκρόζεφ, εκτελεστικό διευθυντή της ερευνητικής ιστοσελίδας Bellingcat.

Σε διαδοχικές αναρτήσεις του στο Twitter, ο ίδιος έκανε λόγο για «εξαιρετικά σοκαριστικό, ακόμη και για τα στάνταρντ του Κρεμλίνου» κείμενο. «Θεωρούσε δεδομένο ότι “ο Πούτιν έλυσε το ουκρανικό ζήτημα για πάντα”, δηλαδή θεώρησε δεδομένο ότι η Ρωσία κατέλαβε την Ουκρανία και ότι ουσιαστικά την προσάρτησε για πάντα σε μία νέα- παλιά- ένωση», επεσήμανε ο Γκρόζεφ.

..this essay was apparently written for a scenario where Russian armed forces had taken over Kyiv and subjugated the country...Which didn't actually happen. So, what did state news agency do? They deleted the article, as if the plan had never been published in the first place.