«F*** ICE»: Βρετανός σκιέρ των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων έγραψε μήνυμα διαμαρτυρίας στο χιόνι

Ο Βρετανός σκιέρ Γκας Κένγουορθι προκάλεσε αντιδράσεις λίγο πριν από την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών στο Μιλάνο, όταν ούρησε στο χιόνι γράφοντας τη φράση «F*** ICE» και δημοσίευσε τη φωτογραφία στο Instagram.

Ο 34χρονος, που θα αγωνιστεί στο free ski half pipe στο Milano Cortina, κάλεσε τους Αμερικανούς να πιέσουν τους γερουσιαστές τους ώστε να μπουν όρια στη δράση της ICE και της συνοριακής υπηρεσίας. Στην ανάρτησή του κατήγγειλε δολοφονίες «αθώων ανθρώπων» και ζήτησε να περιοριστούν οι συλλήψεις χωρίς ένταλμα, οι έλεγχοι που βασίζονται σε διακρίσεις και οι επιχειρήσεις της υπηρεσίας σε ευαίσθητους χώρους, όπως σχολεία και νοσοκομεία.

Την Παρασκευή επανήλθε με δεύτερη ανάρτηση, σε σαφώς πιο χαλαρό τόνο, γράφοντας ότι μετά το πρώτο ποστ ένιωθε πως έπρεπε να ακολουθήσει ένα «μικρό dump» φωτογραφιών από τον Ιανουάριο, προσθέτοντας πως «ναι, είμαι παιδί».

Η τοποθέτησή του αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον επειδή στο Μιλάνο βρίσκονται στελέχη της ICE στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος παρακολούθησε την τελετή έναρξης. Στην πόλη υπήρξαν και πανό διαμαρτυρίας με συνθήματα κατά της ICE.

Παρότι ο Ολυμπιακός Χάρτης απαγορεύει κάθε μορφή διαμαρτυρίας ή πολιτικού, θρησκευτικού ή φυλετικού μηνύματος σε ολυμπιακούς χώρους, δεν αναμένεται πειθαρχική διαδικασία, καθώς η παρέμβαση έγινε μέσω προσωπικού λογαριασμού στα social media. Εκπρόσωπος Τύπου της ΔΟΕ δήλωσε ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να εκφράζουν απόψεις βάσει των οδηγιών για την έκφραση των αθλητών και ότι η ΔΟΕ δεν ρυθμίζει προσωπικές αναρτήσεις.

Ο Κένγουορθι γεννήθηκε στην Αγγλία, αλλά μεγάλωσε στο Κολοράντο των ΗΠΑ. Αγωνίστηκε για τις ΗΠΑ το 2014 και το 2018, ενώ στους τελευταίους Χειμερινούς Ολυμπιακούς στο Πεκίνο εκπροσώπησε τη Μεγάλη Βρετανία και κατέλαβε την όγδοη θέση, παρότι ζει ακόμη στις ΗΠΑ.

Πριν από τους Αγώνες του 2022 είχε επικρίνει την επιλογή της Κίνας ως διοργανώτριας, επικαλούμενος ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη μεταχείριση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Η βρετανική αποστολή δεν σχολίασε την ανάρτηση. Πηγές κοντά στην ομάδα λένε ότι τη θεωρούν προσωπική τοποθέτηση και όχι ολυμπιακή παρέμβαση, καθώς δεν γίνεται επίκληση της αποστολής.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η απρόσμενη εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν και το μήνυμα ειρήνης

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Το κοινό αποδοκίμασε τον Τζέι ντι Βανς στο Μιλάνο