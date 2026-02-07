Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Το κοινό αποδοκίμασε τον Τζέι ντι Βανς στο Μιλάνο

Αποδοκιμασίες ακούστηκαν στο στάδιο Σαν Σίρο, όταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι ντι Βανς εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο την Παρασκευή.

Ωστόσο, οι Αμερικανοί τηλεθεατές που παρακολούθησαν την κάλυψη του NBC δεν άκουσαν τη αντίδραση του κοινού.

Καθώς η πατινέρ ταχύτητας Έριν Τζάκσον οδηγούσε την αμερικανική αποστολή στο στάδιο, οι κερκίδες την υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα. Όταν όμως οι κάμερες έδειξαν τον Βανς και τη σύζυγό του Ούσα, ακούστηκαν γιούχα, αποδοκιμασίες και σε μικρότερο βαθμό χειροκροτήματα. Η σκηνή μεταδόθηκε από το καναδικό CBC, με έναν από τους σχολιαστές να καταγράφει στον αέρα ότι το ζευγάρι δέχεται έντονες αποδοκιμασίες.

Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο στάδιο ανέφεραν επίσης ότι άκουσαν καθαρά τις αποδοκιμασίες. Στην τηλεοπτική μετάδοση του NBC, αντίθετα, δεν ακούστηκε κάτι αντίστοιχο ούτε σχολιάστηκε, με την περιγραφή να περιορίζεται στην αναφορά του ονόματός του όταν εμφανίστηκε στην οθόνη. Αυτό δεν εμπόδισε, πάντως, βίντεο με τις αποδοκιμασίες να κυκλοφορήσουν στα social media στις ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος ανάρτησε από την πλευρά του απόσπασμα στο οποίο ο Βανς χειροκροτεί, από τη μετάδοση του NBC χωρίς τις αποδοκιμασίες.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που επιχειρείται να μην περάσουν στο τηλεοπτικό κοινό αντιδράσεις απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ. Στο περσινό US Open, οι διοργανωτές είχαν ζητήσει από τους τηλεοπτικούς φορείς να αποφύγουν πλάνα που θα κατέγραφαν αντιδράσεις του κοινού κατά την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον τελικό των ανδρών.

Στο Μιλάνο, νωρίτερα την ίδια ημέρα, εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά της παρουσίας στελεχών της αμερικανικής υπηρεσίας ICE στους Αγώνες. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει δηλώσει ότι διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, μεταξύ τους και η ICE, βρίσκονται στη διοργάνωση για την προστασία Αμερικανών επισκεπτών. Σύμφωνα με την ίδια γραμμή, η μονάδα της ICE στην Ιταλία δεν σχετίζεται με τις επιχειρήσεις που συνδέονται με την καταστολή της μετανάστευσης στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Στην ίδια τελετή καταγράφηκαν αποδοκιμασίες και όταν εμφανίστηκαν οι τέσσερις αθλητές που εκπροσωπούν το Ισραήλ, μαζί με χειροκροτήματα από άλλη μερίδα του κοινού.

Με πληροφορίες από Guardian