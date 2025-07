Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι - Από από τα καπνικά προϊόντα έως την άμυνα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη της πρόταση για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο μετά το 2028, πυροδοτώντας δύο χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών-μελών και των ευρωπαϊκών θεσμών.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε το σχέδιο ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ ως «το πιο φιλόδοξο που έχει ποτέ προταθεί», υποστηρίζοντας ότι καθιστά τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό «μεγαλύτερο», «εξυπνότερο» και «πιο στοχευμένο».

Ωστόσο, οι πρώτες αντιδράσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνουν το κλίμα αντιπαράθεσης που αναμένεται να κυριαρχήσει. Ορισμένοι ευρωβουλευτές κατηγόρησαν την Επιτροπή ότι παρουσιάζει αυξήσεις που προκύπτουν από τον πληθωρισμό ως πραγματική ενίσχυση του προϋπολογισμού.

«Η Επιτροπή θα παρουσιάσει ορισμένα κονδύλια που εμφανίζονται αυξημένα. Όμως, αν το συνολικό ποσό παραμένει σταθερό, αυτό σημαίνει ότι αναγκαστικά κάπου αλλού θα υπάρξουν περικοπές», δήλωσε ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, Ζίγκφριντ Μουρεσάν.

Ο νέος προϋπολογισμός απαιτεί την έγκριση όλων των κρατών-μελών καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αγρότες

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), που στο προηγούμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο έφτανε τα 386,6 δισ. ευρώ, περιορίζεται στα 300 δισ. ευρώ. Επιπλέον, δεν αποτελεί πλέον αυτόνομη κατηγορία, αλλά ενσωματώνεται στα «Εθνικά και Περιφερειακά Εταιρικά Σχέδια», μαζί με άλλες πολιτικές. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να διαθέσουν τουλάχιστον 300 δισ. ευρώ στη γεωργία, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση για επιπλέον κονδύλια. Αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει ανησυχία στον αγροτικό κόσμο, ο οποίος ήδη κινητοποιείται.

Καπνικά προϊόντα

Η Κομισιόν προτείνει τρεις νέες πηγές εσόδων, μεταξύ των οποίων και φόροι σε προϊόντα καπνού. Οι εισπράξεις, που μέχρι τώρα ανήκαν αποκλειστικά στα κράτη, θα αξιοποιηθούν για την αποπληρωμή του κοινού χρέους της ΕΕ που δημιουργήθηκε κατά την περίοδο ανάκαμψης από την πανδημία. Οι τιμές των τσιγάρων αναμένεται να αυξηθούν έως και κατά 2 ευρώ ανά πακέτο, ενώ για πρώτη φορά θα επιβληθεί ελάχιστος φόρος και σε εναλλακτικά προϊόντα όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Βιοποικιλότητα

Οι πόροι για τη βιοποικιλότητα δεν θα αποτελούν πλέον ξεχωριστή κατηγορία, αλλά θα εμπίπτουν σε έναν ευρύτερο στόχο για το «κλίμα και το περιβάλλον», που αντιστοιχεί στο 35% του προϋπολογισμού. Το πρόγραμμα LIFE, ο βασικός μηχανισμός χρηματοδότησης της ΕΕ για έργα προστασίας του περιβάλλοντος και του κλίματος, ενσωματώνεται επίσης σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το νέο «Ταμείο Ανταγωνιστικότητας» ύψους 410 δισ. ευρώ. Ορισμένες ΜΚΟ εκφράζουν φόβους για περαιτέρω μείωση των πόρων, σε μια περίοδο που η Κομισιόν αναγνωρίζει έλλειμμα 37 δισ. ευρώ ετησίως στη χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας.

Ανατολική Ευρώπη και Ουκρανία

Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης εξασφάλισαν προνομιακή μεταχείριση, καθώς περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Λευκορωσία θα λάβουν αυξημένη χρηματοδότηση για λόγους ασφάλειας και ανάπτυξης.

Παράλληλα, οι χώρες αυτές κέρδισαν έδαφος και σε ένα ακόμη μέτωπο. Η Επιτροπή αποφάσισε να μην περιλάβει τα μελλοντικά έσοδα από την επέκταση του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων σε κτίρια και οδικές μεταφορές ως πηγή χρηματοδότησης του κοινοτικού προϋπολογισμού, απόφαση που προστατεύει αρκετά κράτη-μέλη από πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις.

Η Ουκρανία αναμένεται επίσης να λάβει επιπλέον 100 δισ. ευρώ για την ανοικοδόμηση και την ευρωπαϊκή της πορεία.

🇪🇺🇺🇦 The EU's long-term budget for 2028-2034 includes €100 billion to support Ukraine, — Ursula von der Leyen announced after a meeting of the European Commission College on July 16 in Brussels.



She recalled that there is a "Ukraine Facility", which includes €50 billion.… pic.twitter.com/qgtx1ffdYh