Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε: «Μπριζόλα», «μπιφτέκι», «λουκάνικο» είναι λέξεις μόνο για κρέας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της απαγόρευσης όρων όπως «μπιφτέκι», «μπριζόλα» και «λουκάνικο» για φυτικά προϊόντα - Αγρότες υπέρ, καταναλωτές και βιομηχανία τροφίμων κατά — Τι σημαίνει η απόφαση για την αγορά vegan τροφίμων στην Ευρώπη

φωτ.: Unsplash
Η Ευρώπη διχάζεται ξανά γύρω από μια… μπριζόλα. Με 355 ψήφους υπέρ και 247 κατά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη πρόταση που προβλέπει ότι όροι όπως «μπριζόλα», «μπιφτέκι» και «λουκάνικο» θα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για προϊόντα κρέατος.

Η τροπολογία, που υποβλήθηκε από τη Γαλλίδα ευρωβουλευτή Σελίν Ιμάρ, στοχεύει, όπως λέει, στην «προστασία των αγροτών» και στη «διαφάνεια προς τους καταναλωτές». «Η μπριζόλα, το φιλέτο και το λουκάνικο προέρχονται από τα ζώα μας, όχι από το εργαστήριο ή τα φυτά», δήλωσε η ίδια. 

Ωστόσο, για να τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση, χρειάζεται έγκριση από την πλειοψηφία των 27 κρατών-μελών της ΕΕ — κάτι που δεν θεωρείται δεδομένο, καθώς οι αντιδράσεις είναι έντονες.

Η ψηφοφορία θεωρείται νίκη για τους συντηρητικούς που ενισχύθηκαν μετά τις ευρωεκλογές του 2024, αλλά προκαλεί έντονη αντίδραση από τους Πράσινους και τους υποστηρικτές των φυτικών προϊόντων. «Τα μπιφτέκια λαχανικών δεν μπερδεύουν κανέναν, μόνο τους δεξιούς πολιτικούς», σχολίασε δηκτικά ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Τόμας Βάιτς, καταγγέλλοντας ότι η απαγόρευση «δεν αυξάνει το εισόδημα κανενός αγρότη».

Ακόμη και εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι απόψεις διίστανται. Ο Μάνφρεντ Βέμπερ τόνισε πως «οι καταναλωτές δεν είναι ανόητοι όταν αγοράζουν τα προϊόντα τους».

Κρέας ή λαχανικό: Οι καταναλωτές δεν μπερδεύονται – «Ας εμπιστευτούμε τη νοημοσύνη τους»

Μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ όπως Aldi και Lidl εξέφρασαν την αντίθεσή τους, προειδοποιώντας ότι η απαγόρευση θα μπερδέψει περισσότερο τους καταναλωτές, αντί να τους προστατεύσει.

Η Γερμανία, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά φυτικών προϊόντων στην Ευρώπη, θεωρεί ότι το μέτρο θα πλήξει σοβαρά τον τομέα.

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC), το 70% των Ευρωπαίων κατανοεί πλήρως όρους όπως “veggie burger” ή “tofu sausage”, εφόσον υπάρχει σαφής σήμανση. «Οι πολιτικοί πρέπει να εστιάσουν στην καθαρή πληροφόρηση, όχι στον “λαϊκισμό του hotdog”», ανέφερε με χιούμορ η Αυστριακή ευρωβουλευτής Άννα Στούργκχ.

Από τη μία πλευρά, οι αγροτικές ενώσεις, ιδίως στη Γαλλία, στηρίζουν το μέτρο. «Χωρίς σαφή όρια, οι καταναλωτές κινδυνεύουν να παραπλανηθούν», είπε ο Ζαν-Φρανσουά Γκιάρ της Interbev.

Από την άλλη, οι βιομηχανίες φυτικών τροφίμων προειδοποιούν ότι η απαγόρευση απειλεί έναν ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα, που συνδέεται με τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η πρόταση θα περάσει τώρα στο Συμβούλιο της ΕΕ, όπου τα κράτη-μέλη θα κρίνουν αν θα τεθεί σε ισχύ. Αν εγκριθεί, προϊόντα όπως «μπιφτέκι λαχανικών», «λουκάνικο σόγιας» και «μπριζόλα κουνουπιδιού» θα πρέπει να μετονομαστούν. Μέχρι τότε, το «μπιφτέκι λαχανικών»” παραμένει… στο μενού, μαζί με μια έντονη συζήτηση για το ποιος τελικά δικαιούται να χρησιμοποιεί τις λέξεις του φαγητού.

Με πληροφορίες από Guardian

