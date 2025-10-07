ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Διατροφή και κλιματική κρίση: Το φαγητό θερμαίνει τον πλανήτη

Η παγκόσμια διατροφή ευθύνεται για το 1/3 των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου - Οι επιστήμονες της EAT-Lancet προτείνουν φυτοφαγικές διατροφές για να σωθούν 15 εκατ. ζωές και να μειωθεί η κλιματική κρίση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Facebook Twitter
φωτ.: Unsplash
0

Ακόμη και αν σταματούσαμε αύριο να καίμε ορυκτά καύσιμα, η παγκόσμια διατροφή από μόνη της θα μπορούσε να αυξήσει τη θερμοκρασία του πλανήτη πάνω από 1,5°C. Επ' αυτού προειδοποιεί η EAT-Lancet Commission, ομάδα 70 κορυφαίων επιστημόνων που εξέτασε για πρώτη φορά συνολικά πώς η τροφή αποσταθεροποιεί τη Γη.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα τρόφιμα ευθύνονται για σχεδόν το ένα τρίτο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, με κύριες αιτίες το μεθάνιο από τα βοοειδή, την αποψίλωση δασών για ζωοτροφές και την ενέργεια που καταναλώνεται για λιπάσματα. Επιπλέον, τα συστήματα τροφίμων προκαλούν απώλεια βιοποικιλότητας, υποβάθμιση γης και ρύπανση υδάτων, καθιστώντας τη διατροφή τον μεγαλύτερο παράγοντα υπέρβασης των πλανητικών ορίων.

Υπερθέρμανση του πλανήτη: Η λύση βρίσκεται στο πιάτο μας

Οι επιστήμονες προτείνουν μια διατροφή για πλανητική υγεία, πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια και ξηρούς καρπούς, με περιορισμένες ποσότητες γαλακτοκομικών, πουλερικών και ψαριών, ενώ το κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά. Η εφαρμογή της θα μπορούσε να σώσει 15 εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και να μειώσει κατά το ήμισυ τις εκπομπές αερίων.

Ο Walter Willett τόνισε ότι η πρόταση δεν απαιτεί «βιγκανισμό», αλλά μπορεί να προσαρμοστεί σε τοπικές παραδόσεις, από τη Μεσόγειο μέχρι την Ασία. Το κρίσιμο μήνυμα είναι: περισσότερα φυτικά τρόφιμα, λιγότερο κρέας και ζάχαρη.

Η Ευρώπη είχε ξεκινήσει μεταρρυθμίσεις μέσω του Farm to Fork Strategy της ΕΕ, με στόχο μείωση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και προώθηση βιολογικής γεωργίας. Πέντε χρόνια αργότερα, όμως, η στρατηγική έχει εγκαταλειφθεί, λόγω αντιδράσεων αγροτών, λόμπι της βιομηχανίας και επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, οι πλουσιότεροι 30% του παγκόσμιου πληθυσμού ευθύνονται για πάνω από το 70% της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τρόφιμα. Η υιοθέτηση της διατροφής της Δύσης στις αναπτυσσόμενες οικονομίες απειλεί να επιδεινώσει την κρίση, τονίζουν οι επιστήμονες.

Η επιτροπή επισημαίνει ότι η τροφή μπορεί να είναι εργαλείο αλλαγής, όχι μόνο πηγή προβλημάτων. Με γρήγορες αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, τις γεωργικές πρακτικές και τη μείωση αποβλήτων, οι ωφέλειες σε υγεία και περιβάλλον θα μπορούσαν να φτάσουν τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

«Η τροφή βρίσκεται στον πυρήνα της ανθρώπινης ευημερίας και της πλανητικής υγείας», τόνισε η Shakuntala Thilsted. «Η αλλαγή πρέπει να υπερβαίνει την παραγωγή θερμίδων και να εξασφαλίζει το δικαίωμα στη διατροφή, δίκαιη εργασία και υγιές περιβάλλον για όλους».

Με πληροφορίες από Politico

Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Η φύση μάς θέλει στην ίδια ομάδα»: 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις ενώνονται για την προστασία της άγριας ζωής στην Ελλάδα

Περιβάλλον / «Η φύση μάς θέλει στην ίδια ομάδα»: 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις ενώνονται για την προστασία της άγριας ζωής στην Ελλάδα

Η Ελλάδα φιλοξενεί περισσότερα από 27.000 καταγεγραμμένα είδη ζώων, εκ των οποίων περίπου 4.000 είναι ενδημικά. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες ωθούν την άγρια ζωή στα όριά της
LIFO NEWSROOM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Περιβάλλον / Ανανεώσιμη ενέργεια: Η παγκόσμια παραγωγή ξεπερνά για πρώτη φορά την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα

Έκθεση διαπιστώνει ότι η ρεκόρ επέκταση της ηλιακής ενέργειας και η σταθερή αύξηση της αιολικής ενέργειας θα οδηγήσουν τον κόσμο στην απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα το 2025
LIFO NEWSROOM
Η Ευρώπη «τσιμεντώνεται»: Χάθηκαν 9.000 τ.χλμ. πρασίνου σε πέντε χρόνια

Περιβάλλον / Η Ευρώπη «τσιμεντώνεται»: Χάθηκαν 9.000 τ.χλμ. πρασίνου σε πέντε χρόνια

Η Ευρώπη χάνει 600 γήπεδα ποδοσφαίρου πράσινης γης την ημέρα, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα - Δάση, καλλιέργειες και φυσικά οικοσυστήματα θυσιάζονται για δρόμους, γκολφ και εργοστάσια, απειλώντας το μέλλον του περιβάλλοντος και της τροφής μας
LIFO NEWSROOM
Συναγερμός για την κλιματική κρίση: 80% των οικοτόπων της Ευρώπης καταρρέουν – Τι σημαίνει για το μέλλον

Περιβάλλον / Συναγερμός για την κλιματική κρίση: 80% των οικοτόπων της Ευρώπης καταρρέουν – Τι σημαίνει για το μέλλον

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος προειδοποιεί ότι η κλιματική κρίση και η απώλεια βιοποικιλότητας απειλούν την ευημερία και την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, με το 80% των οικοτόπων σε κακή κατάσταση και τους στόχους του 2030 να ξεφεύγουν από την πορεία τους
LIFO NEWSROOM
Σπάνιος πορτοκαλί αστακός που βρέθηκε σε σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης επέστρεψε στη θάλασσα

Περιβάλλον / Σπάνιος πορτοκαλί αστακός που βρέθηκε σε σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης επέστρεψε στη θάλασσα

Ο σπανιότητας «ένας στα 30 εκατομμύρια» αστακός γλίτωσε από το μενού και απελευθερώθηκε στο Long Island, αφού εντοπίστηκε σε ένα παντοπωλείο της βόρειας Νέας Υόρκης
LIFO NEWSROOM
 
 