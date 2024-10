«Ευγενικό» το ντιμπέιτ των αντιπροέδρων: Γουόλς και Βανς μίλησαν για πολιτική - Ποιος κέρδισε;

«Ευγενικό» χαρακτηρίζουν τα διεθνή ΜΜΕ το ντιμπέιτ των υποψηφίων αντιπροέδρων στις ΗΠΑ, καθώς ο Δημοκρατικός Τιμ Γουόλς και ο Ρεπουμπλικάνος Τζέι Ντι Βανς μίλησαν για πολιτική.

«Η στιγμή που ο Βανς απέφυγε μια ερώτηση αλλά είπε πολλά», είναι ο τίτλος ενός εκ των άρθρων των New York Times για το debate: «Ο Τζέι Ντι Βανς διένυσε σχετικά ομαλά τα 90 λεπτά του debate της Τρίτης με τον Τιμ Γουόλς. Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στην επίθεση στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο. Ο Τζέι Ντι Βανς είπε πως θέλει να επικεντρωθεί στο μέλλον», επισημαίνει η εφημερίδα και συνεχίζει: «Για περίπου 90 λεπτά, ο κ. Βανς, ένας περήφανος Ρεπουμπλικανός πρεσβευτής στη διαδικτυακή δεξιά, είχε προσαρμόσει σε μεγάλο βαθμό το μήνυμά του για το debate σε ένα μαζικό κοινό, αποφεύγοντας τις ''κακοτοπιές''. Αλλά όταν η συζήτηση στράφηκε, κοντά στο τέλος, στο θέμα των εκλογών του 2020, ο κ. Βανς αντιμετώπισε μια επιλογή: Θα μπορούσε να επικυρώσει, για άλλη μια φορά, τα αμείλικτα ψέματα του Ντόναλντ Τζ. Τραμπ για την ήττα του πριν από τέσσερα χρόνια; Ή θα μπορούσε να δοκιμάσει κάτι άλλο με το πνεύμα να προχωρήσει μπροστά; Δεν του φάνηκε δύσκολη απόφαση», παρατηρεί η εφημερίδα.

«'Αυτό που είπε ο Πρόεδρος Τραμπ είναι ότι υπήρχαν προβλήματα', είπε ο κ. Βανς όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον προηγούμενο ισχυρισμό του ότι δεν θα είχε πιστοποιήσει τις εκλογές του 2020. 'Θα πρέπει να παλέψουμε για αυτά τα θέματα, να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, ειρηνικά στη δημόσια πλατεία. Και αυτό είναι το μόνο που είπα. Και αυτό είναι όλα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θυμηθείτε', είπε ο Βανς για τον Τραμπ, 'είπε ότι στις 6 Ιανουαρίου, οι διαδηλωτές έπρεπε να διαδηλώσουν ειρηνικά. Και στις 20 Ιανουαρίου τι έγινε; Πρόεδρος έγινε ο Τζο Μπάιντεν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφυγε από τον Λευκό Οίκο'».

«Αυτός ο απολογισμός ήταν σύντομος χωρίς τις σημαντικές λεπτομέρειες - για τη βία, τους θανάτους και τους τραυματισμούς, την υποτιθέμενη εγκληματική μεθόδευση, το "κρεμάστε τον Μάικ Πενς" αυτής της ιστορίας», επισημαίνει η εφημερίδα και καταλήγει: «Αυτή ήταν η στιγμή που αποκρυστάλλωσε μια ακλόνητη αλήθεια για αυτές τις εκλογές: Η μία πλευρά εξακολουθεί να αρνείται να αναγνωρίσει την αλήθεια για την τελευταία - το επίμονο ψέμα που έχει φτάσει να καθορίσει τόσο μεγάλο μέρος της εύθραυστης και λυσσαλέας πολιτικής της εποχής».

WSJ: «Ο Βανς με αυτοπεποίθηση, ο Γούλς με ανισορροπία»

«Ο Βανς με αυτοπεποίθηση, ο Γούλς με ανισορροπία» είναι το σχόλιο της αμερικανικής The Wall Street Journal για το debate. «Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλς και ο γερουσιαστής Τζέι Ντι Βανς του Οχάιο ολοκλήρωσαν το πρώτο και μοναδικό τους debate με τον τρόπο που ξεκίνησε – με μια χειραψία. Ο τόνος της εκδήλωσης ήταν έντονος κατά διαστήματα, αλλά ήταν γενικά ουσιαστικός, εστιασμένος στην πολιτική και χωρίς προσωπικές επιθέσεις», αναφέρει το ρεπορτάζ, που αξιολογεί πως τα σημαντικότερα σημεία του debate ήταν τα εξής:

Οι υποψήφιοι σύντροφοι επικεντρώθηκαν στην επίθεση κατά των αντιπάλων υποψηφίων για την προεδρία. Ο Βανς μίλησε με αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρα, ενώ ο Γουόλς δυσκολευόταν περισσότερο να βρει τα πατήματά του.

Ο Βανς μίλησε με ειλικρίνεια για τις διαφορές του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ασχολήθηκε με τις προηγούμενες επικρίσεις του, λέγοντας ότι αρχικά είχε κάνει «λάθος» με τον πρώην πρόεδρο. Αργότερα, ο Βανς απέφυγε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε αν υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι εκλογές του 2020 είχαν κλαπεί.

Και οι δύο υποψήφιοι μίλησαν για τις θέσεις τους για τις αμβλώσεις. Ο Γουόλς υπερασπίστηκε την πολιτική του ως κυβερνήτης της Μινεσότα, ενώ ο Βανς ακολούθησε το παράδειγμα της εκστρατείας του Τραμπ αναζητώντας μια μέση λύση για το θέμα. Εν τω μεταξύ, στο Truth Social, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να ασκήσει βέτο σε μια εθνική απαγόρευση των αμβλώσεων.

Ερωτηθείς εάν θα υποστήριζαν ή θα αντιτίθεντο σε ένα προληπτικό χτύπημα στο Ιράν από το Ισραήλ, και οι δύο υποψήφιοι ανέφεραν το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του χωρίς να απαντήσουν άμεσα στην ερώτηση.

Ο Βανς και ο Γουόλς εξέφρασαν ο καθένας τους συμπάθεια για όσους επλήγησαν από τον τυφώνα Helene, αλλά τσακώθηκαν για τον ρόλο της κλιματικής αλλαγής.

BBC: Πιθανότατα ευνοήθηκε ο Βανς

«Το ντιμπέιτ των αντιπροέδρων, το βράδυ της Τρίτης, μεταξύ τους έμοιαζε περισσότερο με πραγματική πολιτική και σχετικά συγκρατημένη συζήτηση σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τους Αμερικανούς ψηφοφόρους εν όψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου», τονίζει το BBC και συμπληρώνει αυτό που σκέφτηκαν όλοι: «Ως εκ τούτου, ήταν σε αντίθεση με τα δύο προεδρικά debate που έχουμε δει φέτος». Γουόλς και Βανς πέρασαν πολύ περισσότερο χρόνο επιτιθέμενοι στον υποψήφιο πρόεδρο παρά ο ένας στον άλλο, κατά τη διάρκεια του 90λεπτου debate στη σκηνή του CBS News στη Νέα Υόρκη. Ο Γουόλς είχε ένα ασταθές ξεκίνημα, αλλά ανέβηκε όταν μιλούσε για την άμβλωση και την εξέγερση στο Καπιτώλιο. «Αλλά η άρτια, με επίκεντρο την πολιτική, συζήτηση, με λίγα πολιτικά πλήγματα, πιθανότατα εξυπηρέτησε τελικά τον Βανς - έναν εκλεπτυσμένο δημόσιο ομιλητή - στο τέλος», εκτιμά το BBC.

Guardian: Μια συζήτηση με επίκεντρο την πολιτική

«Γουόλς και ο Βανς απέφυγαν σε μεγάλο βαθμό τις επιθέσεις ο ένας εναντίον του άλλου και αντ' αυτού επικέντρωσαν τα πυρά τους στους υποψηφίους προέδρους. Ήταν μια συζήτηση περισσότερο με γνώμονα την πολιτική από αυτή των υποψηφίων τους, αλλά μια συζήτηση με μερικές γκάφες που μπορεί να επισκιάσουν μέρος της ουσίας τις επόμενες ημέρες», παρατηρεί ο Guardian. «Ο Βανς είναι πιο δεινός τηλεοπτικός συζητητής και κατάφερε εύκολα να αποφύγει να απαντήσει στο αν πιστεύει ότι η κλιματική κρίση είναι μια "φάρσα", ενώ απέφυγε να δηλώσει πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε το 2020».

Με πληροφορίες από The New York Times, The Wall Street Journal, BBC, Guardian