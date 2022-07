Το εξώφυλλο του «Renaissance» έχει την Beyonce ημίγυμνη αλλά μάλλον δεν είναι τόσο πρωτότυπο

Η Beyonce αποκάλυψε το εξώφυλλο του έβδομου μουσικού άλμπουμ της με «Renaissance» και πολλοί φανς δεν εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα.

Στο εξώφυλλο, η 40χρονη τραγουδίστρια και μητέρα τριών παιδιών απεικονίζεται να κάθεται πάνω σε ένα ολόγραμμα αλόγου, σχεδόν γυμνή με την λεζάντα να γράφει: «Πράξη α', RENAISSANCE 7.29».

«Η δημιουργία αυτού του άλμπουμ μου επέτρεψε ένα μέρος για να ονειρευτώ και να βρω διέξοδο σε μια τρομακτική εποχή για τον κόσμο», πρόσθεσε.

«Μου επέτρεψε να αισθάνομαι ελεύθερη και περιπετειώδης σε μια εποχή που ελάχιστα κινούνταν. Η πρόθεσή μου ήταν να δημιουργήσω ένα ασφαλές μέρος, ένα μέρος χωρίς κριτική. Ένα μέρος για να είμαι απαλλαγμένη από την τελειομανία και την υπερβολική σκέψη. Ένα μέρος για να φωνάξω, να απελευθερωθώ, να νιώσω ελευθερία. Ήταν ένα όμορφο ταξίδι εξερεύνησης. Ελπίζω να βρείτε χαρά σε αυτή τη μουσική. Ελπίζω να σας εμπνεύσει να απελευθερωθείτε. Και να νιώσετε τόσο μοναδικοί, δυνατοί και σέξι όσο είστε», κατέληξε.

Αν και οι περισσότεροι φανς κατενθουσιάστηκαν, πολλοί ήταν εκείνοι που δεν εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από το εξώφυλλο, βρίσκοντας πολύ γρήγορα ομοιότητες με παρόμοιες εικόνες και συνεπακόλουθα μικρή πρωτοτυπία στην ιδέα.

Μια από τις συγκρίσεις που διαδόθηκαν ευρέως, ήταν εκείνη ενός χρήστης που παρατήρησε ότι μοιάζει με έναν πίνακα της αριστοκράτισσας Lady Godiva από την εποχή της Αναγέννησης ενώ κάποιος άλλος σύγκρινε την πόζα της Beyonce με την άφιξη της Bianca Jagger στο Studio 54 πάνω σε ένα άλογο.

Beyoncé’s “RENAISSANCE” album cover pays homage to the historic Renaissance painting of noblewoman Lady Godiva.



It also pays homage to the iconic entrance by Bianca Jagger at Studio 54 where she arrived on a horse. pic.twitter.com/GGeIdQLVkc