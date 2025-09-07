ΔΙΕΘΝΗ
Χάος στο Λονδίνο: 425 συλλήψεις σε διαδήλωση υπέρ της Palestine Action – «Μας χτυπούσαν, μας έφτυναν» λέει η αστυνομία

Η αστυνομία καταγγέλλει βία και οι διαδηλωτές μιλούν για καταστολή - Το πρώτο κύμα συλλήψεων σημειώθηκε μόλις 12 λεπτά μετά την επίσημη έναρξη της πορείας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: ΕΡΑ
Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου καταδίκασε την «απαράδεκτη» βία που, όπως καταγγέλλει, υπέστησαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ενάντια στην απαγόρευση της οργάνωσης Palestine Action ως τρομοκρατικής.

Περισσότεροι από 425 διαδηλωτές συνελήφθησαν το Σάββατο, καθώς η πορεία που οργανώθηκε στο κέντρο του Λονδίνου εξελίχθηκε σε σκηνές έντασης. Οι αρχές αναφέρουν πως αστυνομικοί δέχθηκαν κλωτσιές, μπουνιές, φτυσίματα και αντικείμενα, ενώ τουλάχιστον 25 συλλήψεις σχετίζονται με επιθέσεις κατά αξιωματικών.

Η Υποδιευθύντρια Κλαιρ Σμαρτ, επικεφαλής της επιχείρησης, δήλωσε: «Είναι αδιανόητο όσοι έχουν το καθήκον να προστατεύουν τους πολίτες και να επιβάλλουν τον νόμο να γίνονται στόχοι τέτοιας βίας. Οι αστυνομικοί μας επιχείρησαν να συλλάβουν άτομα για αδικήματα βάσει του Νόμου περί Τρομοκρατίας, και αντ’ αυτού βρέθηκαν αντιμέτωποι με οργανωμένη αντίσταση».

φωτ.: ΕΡΑ

Από την άλλη πλευρά, οι διοργανωτές της διαδήλωσης Defend Our Juries υποστηρίζουν πως η πορεία ήταν «ειρηνική» και ότι η βία προήλθε αποκλειστικά από την αστυνομία. «Ήμουν εδώ όλη μέρα και δεν είδα καμία επιθετικότητα από τους διαδηλωτές», δήλωσε εκπρόσωπος της ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους που κάλυψαν την πορεία, αρκετοί διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Στηρίζω την Palestine Action» και «Όχι στη γενοκτονία», γνωρίζοντας πως ακόμη και η δημόσια στήριξη στην απαγορευμένη οργάνωση θεωρείται ποινικό αδίκημα. Πολλοί μάλιστα κάθονταν στο έδαφος περιμένοντας να συλληφθούν.

φωτ.: ΕΡΑ

Το πρώτο κύμα συλλήψεων σημειώθηκε μόλις 12 λεπτά μετά την επίσημη έναρξη της πορείας, με την αστυνομία να επισημαίνει εκ των προτέρων ότι «κάθε έκφραση στήριξης προς τρομοκρατική οργάνωση θα αντιμετωπιστεί με συλλήψεις».

Η Palestine Action χαρακτηρίστηκε επισήμως τρομοκρατική οργάνωση στις 5 Ιουλίου, μετά από ψηφοφορία στο βρετανικό κοινοβούλιο. Η απόφαση ήρθε λίγο μετά την επίθεση σε δύο αεροσκάφη Voyager στη στρατιωτική βάση RAF Brize Norton, με ζημιές που ξεπέρασαν τα 7 εκατ. λίρες.

φωτ.: ΕΡΑ

Η νέα υπουργός Εσωτερικών δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί δημόσια για τις εξελίξεις, ενώ το υπουργείο αναμένεται να προσφύγει κατά απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου που επέτρεψε στη συνιδρύτρια της Palestine Action, Χούντα Αμόρι, να συνεχίσει τη νομική της μάχη ενάντια στην απαγόρευση.

Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις στη Βρετανία, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο.

Με πληροφορίες από Sky News

