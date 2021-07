To θηριώδες πλοίο μεταφορας εμπορευματοκιβωτίων Ever Given έφτασε τελικά στον προορισμό του στην Ευρώπη, με καθυστέρηση 129 ημερών.



Το Ever Given είχε προσαράξει στις 23 Μαρτίου στη Διώρυγα του Σουέζ μπλοκάροντας για ημέρες μια από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου.



Χθες, το μήκους 400 μέτρων και βάρους 200.000 τόνων, έπλευσε στο λιμάνι του Ρότερνταμ, για να ξεφορτώσει το εμπόρευμά του - μέρος του οποίου ήταν ευπαθή προϊόντα, όπως λεμόνια.

To πλοίο ελλιμενίστηκε στον τερματικό Amazonehaven μεταφέροντας περίπου 18.300 κοντέινερ.

«Ήταν μεγάλη ανακούφιση η άφιξή του και ιδιαίτερη στιγμή« ανέφερε ο Χανς Ναγκτεγκάαλ, διευθυντής του τμήματος κοντέινερ του λιμανιού.

«Επιτέλους, μπορούμε πλέον να ξεφορτώσουμε ώστε να επιστρέψει στην ναυτική καθημερινότητά του το πλοίο» πρόσθεσε. Το Ever Given θα παραμείνει στο Ρότερνταμ έως τις 5 Αυγούστου προτού βάλει πλώρη για το βρετανικό Φέλιξτοου.