Eurovision 2023: «Όχι» σε αίτημα παρέμβασης Ζελένσκι- Δεν στείλαμε τίποτα, απαντούν οι Ουκρανοί

Σύγχυση έχει επικρατήσει τις τελευταίες ώρες μετά την πληροφορία πως απορρίφθηκε αίτημα του Βολοντομίρ Ζελένσκι να μιλήσει στον τελικό της Eurovision 2023, κάτι που όμως διαψεύδουν οι Ουκρανοί.

Το αίτημα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απευθύνει χαιρετισμό στον τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2023 στο Λίβερπουλ το Σάββατο απορρίφθηκε από τους διοργανωτές. Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό της την Πέμπτη, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), τόνισε τη σημασία του «μη πολιτικού» χαρακτήρα της Eurovision, την οποία παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

«Η αρχή αυτή απαγορεύει τη δυνατότητα να γίνονται πολιτικές ή παρόμοιες δηλώσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού», πρόσθεσε η EBU.

«Το αίτημα του κ. Ζελένσκι να απευθυνθεί στο κοινό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, ενώ έγινε με αξιέπαινες προθέσεις, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό από τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, καθώς θα ήταν αντίθετο με τους κανόνες της διοργάνωσης», συνεχίζει η ανακοίνωση.

To protect the non-political nature of the Eurovision Song Contest, the decision not to have President Zelensky of Ukraine appear in the show was made by EBU management, and not EBU Members.



Please find the full statement on the decision here: https://t.co/iaGL6bBB6i