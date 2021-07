«Φέρτε το (τρόπαιο)», είναι η τελευταία φράση του Δούκα του Κέιμπριτζ, πρίγκιπα Ουίλιαμ, στους παίκτες και τον προπονητή της Εθνικής Αγγλίας, που θα βρεθεί απόψε το βράδυ στον τελικό του Euro απέναντι από την Ιταλία.

Ο πρίγκιπας, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας είναι φανατικός φίλαθλος του ποδοσφαίρου, έχει ήδη βρεθεί σε αγώνες του Euro, στηρίζοντας την βρετανική ομάδα.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στέλνει τις ευχές για την καλύτερη έκβαση του αγώνα και υπενθυμίζει στους παίκτες ότι όλη η χώρα τους στηρίζει, επαινώντας τους για τη μέχρι τώρα πορεία τους.

Βίντεο ανάρτησε και ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, που με μία σημαία της εθνικής Αγγλίας εύχεται καλή τύχη στους παίκτες και ζητά και αυτός με τη σειρά του να «φέρουν το τρόπαιο».

Η εθνική Αγγλίας αγωνίζεται σήμερα στις 22:00 (ώρα Ελλάδος) στο Γουέμπλεϊ απέναντι στην εθνική Ιταλίας διεκδικώντας το τρόπαιο.

Χθες, η Βασίλισσα Ελισάβετ έστειλε και αυτή τις δικές της ευχές στον επικεφαλής της εθνικής ομάδας, αναρτώντας και φωτογραφία από το 1966, τότε που παρέδωσε η ίδια το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλλου στην εθνική Αγγλίας.

Wishing Gareth and all the players good luck tonight! The nation is behind you @England #ThreeLions pic.twitter.com/VBaMuhfxcl

We’re all hoping you can go one better and bring it home tonight @England.



Football’s coming home! pic.twitter.com/9As9opK5j9