«Εθελοντές» μοντέλα έκαναν πασαρέλα σε καθεδρικό ναό με εκκλησιαστικά άμφια

«Εθελοντές» μοντέλα με περίτεχνα άμφια ιερέων περπάτησαν στην πασαρέλα υπό τους ήχους εκκλησιαστικής μουσικής στη βελγική πόλη Τουρνέ.

Ο Rudy Opsomer, πρόεδρος των «Φίλων του Καθεδρικού Ναού» της Τουρνέ, είπε ότι τα ενδύματα συνήθως φυλάσσονται στις αίθουσες της εκκλησίας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ήταν κρίμα που δεν μπορούσε να τα δει το ευρύ κοινό. Είναι μια ευκαιρία να τα δούμε πέρα ​​από τα θρησκευτικά τους στοιχεία», σημείωσε ο ίδιος.

Στη διάρκεια της επίδειξης, μοντέλα παρουσίασαν τα ρούχα που δείχνουν την εξέλιξη του ενδύματος από τον 17ο έως τον 21ο αιώνα, σε ένα κοινό περίπου 100 ατόμων.

