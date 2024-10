Έθελ Κένετι: Πέθανε στα 96 της η χήρα του Ρόμπερτ Κένεντι

Η Έθελ Κένεντι, η οποία έχασε τον σύζυγό της, Ρόμπερτ Κένεντι, και τον κουνιάδο της, Πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι, από τις σφαίρες των δολοφόνων και που διοχέτευσε τη θλίψη της στην ανατροφή των 11 παιδιών της και στη διάρκεια της ζωής της στη δημόσια υπηρεσία, πέθανε την Πέμπτη. Ήταν 96.

Η Κένεντι είχε πρόσφατα υποστεί εγκεφαλικό και λάμβανε θεραπεία όταν πέθανε, είπε ο πρώην βουλευτής με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, Τζο Κένεντι ΙΙΙ, εγγονός της, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X.

«Με τις καρδιές μας γεμάτες αγάπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της καταπληκτικής γιαγιάς μας, Έθελ Κένεντι», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Πέθανε σήμερα το πρωί από επιπλοκές που σχετίζονται με εγκεφαλικό που υπέστη την περασμένη εβδομάδα».

