Εσθονία: Η κυβέρνηση θα αιτηθεί την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου από τη Ρωσία

Τρία ρωσικά μαχητικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας - «Μια τέτοια παραβίαση είναι απολύτως απαράδεκτη», τόνισε ο πρωθυπουργός της χώρας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μιχάλ/Φωτογραφία: X
Η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να ζητήσει την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, έπειτα από σοβαρή παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Ο πρωθυπουργός Κρίστεν Μιχάλ δήλωσε ότι το πρωί της Παρασκευής τρία ρωσικά μαχητικά Mig-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, προτού αναχαιτιστούν και εξαναγκαστούν να αποχωρήσουν από αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.

«Μια τέτοια παραβίαση είναι απολύτως απαράδεκτη», τόνισε ο Μιχάλ, προσθέτοντας ότι το Ταλίν έχει λάβει την απόφαση να ζητήσει διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4, το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν ένα κράτος-μέλος θεωρεί ότι απειλείται η ασφάλεια, η εδαφική ακεραιότητα ή η πολιτική του ανεξαρτησία.

 «Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης»

«Αυτή είναι η τρίτη παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία», έγραψε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας σε ανάρτηση στο X.

Η ίδια χαρακτήρισε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας «πολύ επικίνδυνη πρόκληση».

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, εξέδωσε επίσης δήλωση, επιβεβαιώνοντας ότι το ΝΑΤΟ αντέδρασε στο περιστατικό και αναχαίτισε τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη: «Νωρίτερα σήμερα, ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε τα ρωσικά αεροσκάφη. Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα της απερίσκεπτης συμπεριφοράς της Ρωσίας και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδράσει». 

Για την αναχαίτισή τους «σηκώθηκαν» ιταλικά F-35.

Η Εσθονία είναι η τρίτη χώρα του ΝΑΤΟ που κατήγγειλε παραβίαση του εναέριου χώρου της από τη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες. Προηγήθηκε η αναφορά από τη Ρουμανία την Κυριακή, για drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία. 

 

 

