Κλιμακούμενη ένταση στη Βαλτική: Η Εσθονία καταγγέλλει παραβίαση από ρωσικά μαχητικά

Η Εσθονία καταγγέλλει παραβίαση από ρωσικά μαχητικά - Πέταξαν για 12 λεπτά στον εναέριο χώρο της

Κλιμακούμενη ένταση στη Βαλτική: Η Εσθονία καταγγέλλει παραβίαση από ρωσικά μαχητικά
Η Εσθονία κατήγγειλε νέο περιστατικό παραβίασης του εναερίου χώρου της από τη Ρωσία, το οποίο εντείνει τις ήδη αυξημένες εντάσεις στη Βαλτική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της Εσθονίας, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν χωρίς άδεια στον εναέριο χώρο της χώρας, παραμένοντας για συνολικά 12 λεπτά. Το περιστατικό εξετάζεται από τις ευρωπαϊκές και ΝΑΤΟϊκές αρχές, οι οποίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η Ρωσία συνεχίζει τις προκλήσεις, «δοκιμάζοντας» τα νεύρα και τις αντοχές της Δύσης, καθώς μετά την τριπλή επίθεση με drones στην Πολωνία και τη Ρουμανία τις προηγούμενες ημέρες, καταγγέλθηκε νέο περιστατικό παραβίασης του εναερίου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά αεροσκάφη.

Η κίνηση αυτή έφερε άμεση αντίδραση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να ανακοινώνει την δημιουργία της «ανατολικής φρουράς» του ΝΑΤΟ, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας στις ανατολικές περιοχές της Ευρώπης. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στις αυξανόμενες στρατιωτικές προκλήσεις της Ρωσίας στην περιοχή, οι οποίες εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των κρατών μελών της Συμμαχίας.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς η Ρωσία εντείνει τις στρατιωτικές της δραστηριότητες στην περιοχή της Βαλτικής, προκαλώντας την ανησυχία για μια νέα κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

