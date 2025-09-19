Η Ρωσία παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας με μαχητικά αεροσκάφη - Το ΝΑΤΟ τα αναχαίτισε με F-35

Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, σε μια «πολύ επικίνδυνη πρόκληση», όπως τη χαρακτήρισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

Τα μαχητικά MiG-31 εισήλθαν νωρίτερα, χωρίς άδεια στον εναέριο χώρο της χώρας, παραμένοντας για συνολικά 12 λεπτά.

«Αυτή είναι η τρίτη παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία», τόνισε η Κάλας σε ανάρτηση στο X.

«Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε τα ρωσικά αεροσκάφη»

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, εξέδωσε επίσης δήλωση, επιβεβαιώνοντας ότι το ΝΑΤΟ αντέδρασε στο περιστατικό και αναχαίτισε τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη: «Νωρίτερα σήμερα, ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας. Το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε τα ρωσικά αεροσκάφη. Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα της απερίσκεπτης συμπεριφοράς της Ρωσίας και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδράσει».

Για την αναχαίτισή τους «σηκώθηκαν» ιταλικά F-35.

Η Εσθονία είναι η τρίτη χώρα του ΝΑΤΟ που κατήγγειλε παραβίαση του εναέριου χώρου της από τη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες. Προηγήθηκε η αναφορά από τη Ρουμανία την Κυριακή, η Ρουμανία, για ένα drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία.

Εσθονός ΥΠΕΞ: «Θρασύτητα άνευ προηγουμένου»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Margus Tsahkna, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει ήδη παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας τέσσερις φορές φέτος, «κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του, αλλά η σημερινή παραβίαση, κατά την οποία τρία μαχητικά αεροσκάφη εισέβαλαν στον εναέριο χώρο μας, είναι άνευ προηγουμένου θρασύτητα».

«Η συνεχώς αυξανόμενη δοκιμασία των συνόρων και η επιθετικότητα της Ρωσίας πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ταχεία ενίσχυση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Politico, Guardian