Viral στο Twitter έγινε η απόφαση της συνδρομητικής πλατφόρμας αθλητικών αγώνων ESPN, να μεταδώσει κούρσα ταχύτητας μικρόσωμων Corgi.

Στην αθλητική συνάντηση 2021 Corgi Races συμμετείχαν 70 σκυλιά. Τα συμπαθή τετράποδα διαγωνίστηκαν στο Emerald Downs και το ESPN αποφάσισε να το μεταδώσει live την αναμέτρηση. Στη συνέχεια προστέθηκε και η επιλογή on demand, και όσο οι ημέρες περνούσαν το νέο διαδιδόταν στους φανατικούς της συγκεκριμένης ράτσας που «πανηγύριζαν» στο Twitter.

Στα πλάνα που ακολουθούν, μικρά Corgi τρέχουν φορώντας μπαντάνες έως την γραμμή του τερματισμού.

We have Corgi races on ESPN, the immediate left turn to the infield got me pic.twitter.com/BSqdk1I68Q