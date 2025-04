Ερυθρά Θάλασσα: Αμερικανικό μαχητικό έπεσε από το αεροπλανοφόρο «USS Harry S. Truman» και βούλιαξε

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε την απώλεια ενός μαχητικού αεροσκάφους, τύπου F/A-18E Super Hornet, σε ένα ασυνήθιστο ατύχημα που σημειώθηκε στο αεροπλανοφόρο USS Harry S. Truman (CVN-75) το οποίο βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη ρυμούλκηση του μαχητικού και είχε ως αποτέλεσμα το F/A-18E να καταλήξει στην Ερυθρά Θάλασσα μαζί με το όχημα που το ρυμουλκούσε.

Ένας ένστολος τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με την ενημέρωση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

From my colleague @charliecbs at the Pentagon: the USS Truman lost an F/A-18E Super Hornet. pic.twitter.com/THsBTlbUoI