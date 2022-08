Ερντογάν: Εχθρική ενέργεια της Ελλάδας η παρενόχληση τουρκικών αεροσκαφών από τους S-300

Με νέα επιθετική ρητορική εναντίον της Ελλάδας επιστρέφει ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο πρόεδρος της Τουρκίας είπε ότι «η παρενόχληση τουρκικών αεροσκαφών από το ελληνικό σύστημα αεράμυνας είναι εχθρική ενέργεια». Σημειώνεται ότι στρατιωτικές πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην Αθήνα έχουν διαψεύσει ότι ελληνικά συστήματα S-300 «κλείδωσαν» πριν μερικές ημέρες τουρκικά μαχητικά πάνω από το Αιγαίο.

«Η Ελλάδα αμφισβήτησε το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους, όχι την Τουρκία, με το να "κλειδώσει" τα συστήματα αεράμυνας της σε τουρκικά αεροσκάφη που εκτελούν αναγνωριστική αποστολή του ΝΑΤΟ», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Είμαστε περίεργοι για την απάντηση των ΗΠΑ στην παρενόχληση τουρκικών αεροσκαφών από το ελληνικό σύστημα αεράμυνας», σημείωσε.

Στη συνέχεια τόνισε ότι η χώρα μας δεν αποτελεί συνομιλητή της Άγκυρας: «Η Ελλάδα δεν είναι πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό ισοδύναμο ή συνομιλητής μας».

Παράλληλα, ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «η δημιουργία βάσεων σε νησιά του Αιγαίου από την Ελλάδα δεν έχει καμία σημασία για την Τουρκία».

