Επίθεση στις Βρυξέλλες: Πληροφορίες ότι ο δράστης είναι νεκρός - Το προφίλ του

Νεκρός είναι σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται βελγικά ΜΜΕ ο ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη νωρίτερα σήμερα από την βελγική αστυνομία για την χθεσινή επίθεση στις Βρυξέλλες.

Ο άνδρας που συνελήφθη για την επίθεση στις Βρυξέλλες είχε τραυματιστεί σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία και νοσηλευόταν στην εντατική νοσοκομείου. Οι νεότερες πληροφορίες από τα βελγικά ΜΜΕ ανέφεραν πως είναι εγκεφαλικά νεκρός. Το όπλο που βρέθηκε κοντά στο άτομο, που συνελήφθη σήμερα το πρωί στο Schaerbeek είναι το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση το βράδυ της Δευτέρας, δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου Annelis Verlinden στο VRT, τη δημόσια τηλεόραση της Φλάνδρας.

Το αποτέλεσμα της επίθεσης στις Βρυξέλλες ήταν δύο νεκροί Σουηδοί οπαδοί. Οι βελγικές αρχές ισχυρίζονται ότι ταυτοποίησαν τον Adbesalem L. ως δράστη της επίθεσης το βράδυ της Δευτέρας στις Βρυξέλλες. Αυτός ο 45χρονος Τυνήσιος, σε καθεστώς αίτησης ασύλου στο βελγικό έδαφος, δεν παρακολουθούνταν για ριζοσπαστικοποίηση.

«Τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν επί του παρόντος σε ισχύ: αυξημένη επαγρύπνηση και ενισχυμένη αστυνομική παρουσία», υπενθυμίζει το βελγικό εθνικό κέντρο κρίσεων στο X, ενώ το επίπεδο συναγερμού για απειλή επίθεσης είναι στο 4, το υψηλότερο επίπεδο. «Τα μέτρα θα επαναξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας», αναφέρεται.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση στις Βρυξέλλες. «Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση στις Βρυξέλλες και στέκεται αλληλέγγυα στο Βέλγιο και τη Σουηδία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter. «Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».

Greece strongly condemns the heinous terrorist attack in #Brussels & stands in solidarity with #Belgium and #Sweden.



Heartfelt condolences to the families of the victims. pic.twitter.com/KtHCQVPph2