Στο ύψιστο επίπεδο συναγερμού οι Βρυξέλλες μετά τους πυροβολισμούς

Στην κατηγορία 4 ανέβηκε το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες μετά τους πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης, με απολογισμό δύο νεκρούς.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στις Βρυξέλλες χαρακτηρίστηκε ως τρομοκρατικό από τον Βέλγο πρωθυπουργό ενώ το επίπεδο συναγερμού ισχύει για μόνο για την πρωτεύουσα του Βελγίου. Συστήνεται δε, στους κατοίκους η τηλεργασία. Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Sudinfo, τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το στάδιο King Baudouin, όπου θα διεξαγόταν ο ποδοσφαιρικός αγώνας Βελγίου-Σουηδίας, ενισχύθηκαν αν και οι ποδοσφαιριστές της Σουηδίας δεν «κατέβηκαν» να αγωνιστούν καθώς οι δύο νεκροί φέρεται να ήταν Σουηδοί φίλαθλοι.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς κοντά στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ εκπρόσωπος των εισαγγελέων των Βρυξελλών, που χειρίζονται την υπόθεση, αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τα θύματα ή οποιοδήποτε πιθανό κίνητρο.

Ωστόσο, βίντεο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της εφημερίδας «Het Laaste Niews» δείχνει έναν άνδρα με πορτοκαλί μπουφάν πάνω σε ένα σκούτερ να πυροβολεί σε διασταύρωση αρχικά δύο φορές, μετά άλλες τρεις και στη συνέχεια να τρέχει σε ένα κτίριο, όπου ακούστηκαν άλλοι δύο πυροβολισμοί. Στη συνέχεια καθώς έφευγε από το κτίριο, έκανε μερικά βήματα πίσω και πυροβόλησε άλλη μια φορά.

Η βελγική εφημερίδα δημοσίευσε δηλώσεις ενός μάρτυρα, ο οποίος ανέφερε ότι ο δράστης φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ» πριν από τους πυροβολισμούς. Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς χαρακτηρίστηκε ως τρομοκρατικό.

«Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων της άνανδρης επίθεσης στις Βρυξέλλες», αναφέρει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρόο, προσθέτοντας ότι βρίσκεται «με τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών στο εθνικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων».

«Παρακολουθούμε την κατάσταση και ζητάμε από τους κατοίκους των Βρυξελλών να είναι σε επαγρύπνηση», είπε.

Fusillade ce lundi soir dans le centre de Bruxelles : il ouvre le feu avec une kalachnikov en criant “Allah Akbar”. Il y aurait deux morts et plusieurs blessés pic.twitter.com/Z2wEwXVU3Q — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) October 16, 2023

Διακόπηκε ο αγώνας μετά τους πυροβολισμούς στις Βρυξέλλες

Ο αγώνας για τα προκριματικά του Euro 2024 μεταξύ Βελγίου και Σουηδίας διακόπηκε οριστικά στο ημίχρονο (1-1) μετά τη δολοφονία των δύο Σουηδών, πιθανότατα φιλάθλων, όπως ανακοίνωσε η UEFA.

«Ο αγώνας διεκόπη στο ημίχρονο για λόγους ασφαλείας. Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν σύντομα», ανέφερε αρχικά η UEFA, ενώ λίγο μετά τις 23:40 ανακοινώθηκε η οριστική διακοπή του παιχνιδιού. Οι Σουηδοί ποδοσφαιριστές ξεκαθάρισαν στην UEFA ότι δεν θα αγωνιστούν στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Βέλγους να συμφωνούν, όπως μετέδωσε το σουηδικό τηλεοπτικό δίκτυο TV6. Το Βέλγιο έχει ήδη κλείσει τη θέση του στους τελικούς της Γερμανίας του χρόνου, ενώ η Σουηδία δεν μπορεί να προκριθεί.

Η βελγική εφημερίδα «Het Laatste Nieuws» ανέφερε ότι δύο άτομα σουηδικής υπηκοότητας δολοφονήθηκαν από πυροβολισμούς στο κέντρο των Βρυξελλών.

Το δημοσίευμα μάλιστα αναφέρει ότι είναι πιθανό οι δύο άτυχοι να ήταν φίλαθλοι (φέρονται να φορούσαν φανέλες της Εθνικής Σουηδίας), προκειμένου να δώσουν το παρόν στον αγώνα του Βελγίου με τους Σουηδούς για τα προκριματικά του Euro 2024.

Following a suspected terrorist attack in Brussels this evening, it has been decided, after consultation with the two teams and the local police authorities, that the UEFA EURO 2024 qualifying match between Belgium and Sweden is abandoned. Further communication will be made in… — UEFA (@UEFA) October 16, 2023

Ενωμένοι απέναντι στη τρομοκρατία δηλώνουν οι Βρυξέλλες

«Απόψε, οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των δύο θυμάτων της αποτρόπαιης επίθεσης στις Βρυξέλλες», αναφέρει η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της, εκφράζοντας την υποστήριξή της στη βελγική αστυνομία για την άμεση σύλληψη του υπόπτου. «Είμαστε ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία», υπογράμμισε.

I want to express my deepest condolences to @SwedishPM Kristersson and the Swedish people who have lost two of their compatriots tonight in the cowardly attack in Brussels.



Our thoughts are with you at this difficult time. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 16, 2023

«Σοκαρισμένοι από τις φονικές επιθέσεις στους δρόμους των Βρυξελλών σήμερα το βράδυ» έγραψε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, λέγοντας ότι «Βέλγοι, Σουηδοί και Ευρωπαίοι, είμαστε ενωμένοι ενάντια στην τρομοκρατία. Οι αξίες μας είναι ισχυρότερες από το μίσος τους».