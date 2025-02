Επίθεση στη Σουηδία: Πιθανόν ρατσιστικό το κίνητρο του δράστη - «Φύγετε από την Ευρώπη» φώναζε

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για να βρουν ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη της φονικής επίθεσης σε κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων στη Σουηδία, με τους τουλάχιστον 11 νεκρούς.

Η Άννα Μπέργκβιστ, η οποία ηγείται της αστυνομικής έρευνας, είπε- στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, δύο ημέρες μετά το συμβάν- ότι άνθρωποι «πολλών εθνικοτήτων και διαφορετικών ηλικιών» ήταν μεταξύ εκείνων που σκοτώθηκαν από τον ένοπλο στο κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων Campus Risbergska, στη σουηδική πόλη Ερεμπρού την Τρίτη. Σε ερώτηση δημοσιογράφων εάν υπάρχουν στοιχεία για ρατσιστικά κίνητρα για την επίθεση, η Μπέργκβιστ είπε: «Εξετάζουμε όλα τα στοιχεία».

«Ανακρίνουμε αυτόπτες μάρτυρες, ανθρώπους που είχαν σχέση με τον δράστη των πυροβολισμών. Δεν έχουμε ακόμη απαντήσεις», δήλωσε η Άννα Μπέργκβιστ.

Από την πλευρά της η συριακή πρεσβεία στη Στοκχόλμη επεσήμανε σε ανακοίνωσή της στο Facebook ότι μεταξύ των νεκρών του μακελειού είναι και «Σύροι». «Η πρεσβεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας στο βασίλειο της Σουηδίας (…) εκφράζει τα συλλυπητήριά της (…) στις οικογένειες των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και Σύροι», ανέφερε η ανακοίνωση.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει δημοσιευτεί βίντεο που φέρεται να έβγαλε ο μαθητής στο λύκειο Χασέμ Σαμς ενώ κρυβόταν μέσα στις τουαλέτες για να σωθεί. Στο βίντεο ο δράστης της επίθεσης φέρεται να ακούγεται να φωνάζει ένα σύνθημα της ακροδεξιάς στη Σουηδία: «Φύγετε από την Ευρώπη». Το βίντεο έχουν αναδημοσιεύσει γνωστά μέσα ενημέρωσης όπως το France24, η Daily Express, η Sun και το σουηδικό τηλεοπτικό δίκτυο TV4.

