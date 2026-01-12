ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Επίθεση» Ρωσίας σε Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο: «Έχει συμμάχους εθνικιστές και νεοναζί»

Η SVR καταλογίζει «επιθετική διάθεση» στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

The LiFO team
The LiFO team
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΡΩΣΙΑ Facebook Twitter
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος / Eurokinissi
0

Το γραφείο Τύπου Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) της Ρωσίας κατηγόρησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την «πολιτική του σχέση με την Ουκρανία», ενώ ισχυρίζεται πως δυτική μυστική υπηρεσία στηρίζει τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης.

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας, παρασύροντας τους ιερείς και τους πιστούς τους σε τεχνητές θρησκευτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί από την Κωνσταντινούπολη» σημειώνει η SVR, όπως μεταδίδει σχετικά το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η SVR ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας υποστηρίζουν ενεργά τις δραστηριότητες του κ. Βαρθολομαίου.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Πώς προέκυψε ο εκνευρισμός της Ρωσίας

Η αναφορά απηχεί τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει εδώ και χρόνια ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και το Πατριαρχείο της Μόσχας σχετικά και με την αυτοκεφαλία που χορηγήθηκε στη Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, κίνηση που φέρεται να έχει εκνευρίσει τη Ρωσία.

«Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά συναισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε η SVR που προσθέτει ότι ο κ. Βαρθολομαίος «βρήκε κοινό έδαφος με τις αρχές των κρατών της Βαλτικής σε μια προσπάθεια να σπείρει τη διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο».

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας, παρασύροντας τους ιερείς και τους πιστούς τους σε τεχνητές θρησκευτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί από την Κωνσταντινούπολη».

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: «Επιθετική διάθεση» τού καταλογίζει η SVR

Εν τω μεταξύ, το γραφείο Τύπου επισήμανε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου με σκοπό να πλήξει την Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Καταλογίζει μάλιστα στον κ. Βαρθολομαίο «επιθετική διάθεση» που «δεν περιορίζεται στην Ουκρανία και τις χώρες της Βαλτικής».

Μιλούν για «ύπουλο πνεύμα» εκ μέρους του Πατριάρχη που «εξαπλώνεται σταδιακά στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Προκειμένου να ξεκινήσει μια εκστρατεία καταστολής της “ιδιαίτερα επίμονης” Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου», τόνισε η SVR.

Στην ανακοίνωσή της η SVR επισημαίνει ακόμη ότι «στους εκκλησιαστικούς κύκλους σημειώνεται ότι ο Βαρθολομαίος κυριολεκτικά διαλύει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας. Με αυτό τον τρόπο, ενεργεί όπως οι ψευδοπροφήτες που περιγράφονται στην Επί του Όρους Ομιλία: “Έρχονται σε σας με ενδύματα προβάτων, αλλά εσωτερικά είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς τους”».

Με πληροφορίες από TASS


Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΦΑΝΑΡΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Διεθνή / Θεοφάνεια στο Φανάρι: Μήνυμα εκκλησιαστικής ενότητας για την Ουκρανία από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Σε πανηγυρικό κλίμα η Θεία Λειτουργία - Παρευρέθηκαν Κυριάκος Πιερρακάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και Σοφία Ζαχαράκη αλλά και ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ.κ. Επιφάνιος
THE LIFO TEAM
Η Ρωσία εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας

Διεθνή / Η Ρωσία εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το πλήγμα είχε στόχο κρίσιμες υποδομές στην Ουκρανία και ότι χρησιμοποιήθηκαν επίσης drones καθώς και όπλα υψηλής ακρίβειας μεγάλου βεληνεκούς, εκτοξευόμενα από ξηρά και θάλασσα
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Νίκου Χριστοδουλίδη

Διεθνή / Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Νίκου Χριστοδουλίδη

Αφορμή για την παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους στάθηκε το βίντεο που έχει διαρρεύσει με συνομιλίες που αποκαλύπτουν ροή «μαύρου» χρήματος κατά την προεκλογική εκστρατεία του Νίκου Χριστοδουλίδη
THE LIFO TEAM
ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ ΗΠΑ ΤΡΑΜΠ ΔΑΝΙΑ

Διεθνή / Γροιλανδία: Τα σενάρια που εξετάζει ο Τραμπ και τα εμπόδια

Το Associated Press επιχειρεί να χαρτογραφήσει τα ρεαλιστικά μονοπάτια, από μια αναθεώρηση των αμυντικών ρυθμίσεων μέχρι μια κίνηση που θα άνοιγε κρίση στο ΝΑΤΟ, εξηγώντας τι στέκεται νομικά, πολιτικά και πρακτικά
THE LIFO TEAM
Η Βενεζουέλα και οι συνέπειες για Ευρώπη και Ελλάδα

Explainer / Η Βενεζουέλα και οι συνέπειες για Ευρώπη και Ελλάδα

Ο καθηγητής Στρατηγικής Αθανάσιος Πλατιάς εξηγεί γιατί η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ σηματοδοτεί το τέλος της μεταπολεμικής φιλελεύθερης διεθνούς τάξης και πώς αυτή επηρεάζει την Ευρώπη και την Ελλάδα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
Η σκοτεινή ιστορία της δανικής κυριαρχίας στην Γροιλανδία

Διεθνή / Η σκοτεινή ιστορία της κυριαρχίας των Δανών στη Γροιλανδία

Οι ντόπιοι γνωρίζουν τις υποθέσεις των παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους και των κοριτσιών που υποβλήθηκαν ακούσια σε τοποθέτηση ενδομήτριου σπειράματος για τον περιορισμό των γεννήσεων στο αχανές νησί.
THE LIFO TEAM
 
 