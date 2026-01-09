Η Ρωσία εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik εναντίον της Ουκρανίας

Ο ρωσικός στρατός δήλωσε ότι εκτόξευσε τον υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik εναντίον στόχου στην Ουκρανία, ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε ως απόπειρα ουκρανικής επίθεσης με drone σε μία από τις κατοικίες του Βλαντιμίρ Πούτιν - ισχυρισμό που το Κίεβο αρνείται.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η Ρωσία χρησιμοποιεί τον Oreshnik, έναν πύραυλο μέσου βεληνεκούς, για τον οποίο ο Ρώσος πρόεδρος έχει καυχηθεί ότι είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί, λόγω της φερόμενης ταχύτητάς του που ξεπερνά τις δέκα φορές την ταχύτητα του ήχου.

Ο πύραυλος μπορεί να φέρει τόσο πυρηνικές όσο και συμβατικές κεφαλές, ωστόσο δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι αυτός που χρησιμοποιήθηκε στη νυχτερινή επίθεση έφερε κάτι άλλο πέρα από συμβατική κεφαλή.

The Russians are so sick.



In response to the fake "attack" on Putin's residence, Russia has launched an Oreshnik medium-range missile attack on Lviv - 50 km from the NATO border, according to the Russian Defense Ministry.



As a reminder: Media outlets worldwide, including the… pic.twitter.com/9aWDeqHkPw — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) January 9, 2026

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το πλήγμα είχε στόχο κρίσιμες υποδομές στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε επίσης drones καθώς και όπλα υψηλής ακρίβειας μεγάλου βεληνεκούς, εκτοξευόμενα από ξηρά και θάλασσα.

Ο κυβερνήτης της δυτικής περιφέρειας Λβιβ της Ουκρανίας είχε νωρίτερα δηλώσει ότι ρωσική επίθεση έπληξε στόχο υποδομών, τον οποίο —σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης— φερόταν να αποτελεί τεράστια υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου.

Το Reuters δεν μπόρεσε να το επιβεβαιώσει.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία εκτόξευσε πύραυλο Oreshnik από το πεδίο δοκιμών Καπούστιν Γιαρ, κοντά στην Κασπία Θάλασσα.

Η Μόσχα εκτόξευσε για πρώτη φορά τον Oreshnik —που στα ρωσικά σημαίνει «φουντουκιά»— εναντίον, όπως είπε, στρατιωτικού εργοστασίου στην Ουκρανία τον Νοέμβριο του 2024. Τότε, ουκρανικές πηγές ανέφεραν ότι ο πύραυλος έφερε εικονικές κεφαλές και όχι εκρηκτικά, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι η καταστροφική ισχύς του Oreshnik είναι συγκρίσιμη με εκείνη πυρηνικού όπλου, ακόμη και όταν φέρει συμβατική κεφαλή.

Ορισμένοι δυτικοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει σκεπτικισμό για τις δυνατότητες του Oreshnik. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε τον Δεκέμβριο του 2024 ότι το όπλο δεν θεωρείται «παράγοντας που αλλάζει τα δεδομένα» στο πεδίο της μάχης.

Τον Δεκέμβριο, η Ρωσία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από αυτό που χαρακτήρισε ως ανάπτυξη του πυραυλικού συστήματος Oreshnik στο στενό της σύμμαχο, τη Λευκορωσία — μια κίνηση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας της Μόσχας να πλήττει στόχους σε ολόκληρη την Ευρώπη σε περίπτωση πολέμου.

Με πληροφορίες από Reuters