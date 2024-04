Επίθεση Ιράν: Ισραήλ, Ιορδανία και Ιράκ άνοιξαν τον εναέριο χώρο τους

Το Ισραήλ, η Ιορδανία και το Ιράκ άνοιξαν τον εναέριο χώρο τους, μετά την ιρανική επίθεση με εκατοντάδες drones και πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η αρχή αεροδρομίων του Ισραήλ σε ανακοίνωσή της ανέφερε πως η χώρα, άνοιξε και πάλι σήμερα τον εναέριο χώρο της στις 07:30 το πρωί, μετά την επίθεση του Ιράν το βράδυ του Σαββάτου. Παράλληλα ενημέρωσε πως οι πτήσεις από το Τελ Αβίβ αναμένεται ότι θα επηρεαστούν λόγω της τεταμένης κατάστασης και καλεί τους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, να ελέγχουν τους χρόνους των πτήσεων τους.

Η Ιορδανία, λόγω του ότι βρίσκεται μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν, αργά το βράδυ του Σαββάτου έθεσε σε ετοιμότητα την αντιαεροπορική άμυνα της για την αναχαίτιση τόσο μη επανδρωμένων drones, όσο και πυραύλων που ενδεχόμενα θα παραβίαζαν τον εναέριο χώρο της, κλείνοντάς τον παράλληλα.

Ωστόσο σήμερα η κρατική τηλεόραση της χώρας, επικαλούμενη τις αρχές της πολιτικής αεροπορίας, ανακοίνωσε πως ο εναέριος χώρος της είναι και πάλι ανοιχτός. Μετά από την Ιορδανία και το Ιράκ άνοιξε τον εναέριο χώρο του, καθώς η αεροπορική αρχή της χώρας ανακοίνωσε ότι δεν υφίστανται οι κίνδυνοι ασφάλειας από την ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ.

