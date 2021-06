Οι αρχές των ΗΠΑ και της Αυστραλίας κατάφεραν να προχωρήσουν σε εκατοντάδες συλλήψεις ύποπτων του οργανωμένου εγκλήματος σε 18 χώρες.

Σύμφωνα με αυστραλιανούς αξιωματούχους, οι μυστικές υπηρεσίες εισέβαλαν σε μια εφαρμογή που χρησιμοποιούν εγκληματίες και να διαβάσουν εκατομμύρια κρυπτογραφημένα μηνύματα.

«Η επιχείρηση Ironside» από την Αυστραλιανή Αστυνομία και το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ οδήγησε σε ύποπτους στην Αυστραλία, την Ασία, τη Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή, που εμπλέκονται στο παγκόσμιο εμπόριο ναρκωτικών, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ ​​Μόρισον δήλωσε ότι η επιχείρηση «έπληξε σοβαρά το οργανωμένο έγκλημα - όχι μόνο σε αυτήν τη χώρα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή στην αυστραλιανή ιστορία επιβολής του νόμου», δήλωσε ο Μόρισον σε δημοσιογράφους στο Σίδνεϊ.

Ο Αυστραλός Ομοσπονδιακός Αστυνομικός Επίτροπος Reece Kershaw δήλωσε ότι οι αστυνομικές επιδρομές σε 18 χώρες οδήγησαν σε εκατοντάδες υπόπτους. Η Europol και το FBI θα προχωρήσουν και αυτές σε συνεντεύξεις Τύπου αργότερα σήμερα.

Η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 224 άτομα, συμπεριλαμβανομένων μελών παράνομων συμμοριών, ενώ η Νέα Ζηλανδία δήλωσε ότι είχε συλλάβει 35 άτομα.

Στην επιχείρηση, που σχεδιάστηκε από την αυστραλιανή αστυνομία και το FBI το 2018, συμμετείχαν αξιωματούχοι στις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίοι ανέλαβαν τον έλεγχο της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων An0m, η οποία είναι δημοφιλής στα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος.

Όταν ένας μέλος του αυστραλιανού υποκόσμου άρχισε να διανέμει «πειραγμένα» τηλέφωνα, στα οποία είχε προστεθεί η εφαρμογή για τους συνεργάτες του ως ασφαλές μέσο επικοινωνίας, η αστυνομία κατάφερε να παρακολουθεί τα μηνύματά τους.

Οι συμμορίες πίστευαν ότι το σύστημα ήταν ασφαλές επειδή τα τηλέφωνα δεν είχαν άλλες δυνατότητες και η εφαρμογή ήταν κρυπτογραφημένη.



Το μόνο που έλεγαν ήταν για ναρκωτικά, βία, χτυπήματα μεταξύ τους, αθώους ανθρώπους που επρόκειτο να δολοφονηθούν, δήλωσε ο Reece Kershaw. Μεταξύ των μηνυμάτων αναφερόταν και τοποθεσίες συναλλαγών, ονόματα που συμμετείχαν κ.λπ.

Ο Reece Kershaw είπε ότι ο Αυστραλός αυτός που διένειμε τα κινητά, «ουσιαστικά δημιούργησε τους δικούς του συναδέλφους». Ωστόσο, ο ίδιος έχει διαφύγει από τη χώρα πια.

«Όσο πιο γρήγορα παραδοθεί, τόσο καλύτερο για αυτόν και την οικογένειά του», δήλωσε ο επικεφαλής.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάφερα να αποτρέψουν επιθέσεις, μεταξύ αυτών ένα σχέδιο δολοφονίας σε καφετέρια με πολυβόλο και τη δολοφονία μίας πενταμελούς οικογένειας.

Εκτελώντας τον μεγαλύτερο αριθμό ενταλμάτων στην ιστορία της της Αυστραλίας σε μία μόνο μέρα, η αστυνομία κατέσχεσε τη Δευτέρα 104 πυροβόλα όπλα, 3,7 τόνους ναρκωτικών καθώς και σχεδόν 34,9 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά.

Συνολικά απαγγέλθηκα 525 κατηγορείς αλλά οι αρχές αναμένουν περισσότερες τις επόμενες εβδομάδες.

Operation Ironside has led to the arrest of 224 offenders on 526 charges in every mainland Australian state. More arrests are expected domestically and offshore under a coordinated global response connected to Operation Ironside. pic.twitter.com/ClDZ4879BT