Επιχείρηση για «ναυτικούς και εξερευνητές» κλείνει μετά από 500 χρόνια στο Λονδίνο

Ενώ πολλά καταστήματα ανοίγουν μετά από μήνες lockdown στο Λονδίνο, μία από τις παλαιότερες και πιο ιδιαίτερες επιχειρήσεις στη βρετανική πρωτεύουσα θα κλείσει για πάντα τον ερχόμενο μήνα.

Το Arthur Beale στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου, είχε ιδρυθεί πριν από 500 χρόνια με την επωνυμία "John Buckinghams", πουλώντας σχεδόν αδιάλειπτα εξοπλισμό για ναυτικούς και περιπετειώδεις εξερευνητές. Από το κατάστημα που θα κλείσει, είχαν προμηθευτεί τα σχοινιά τους για την πρώτη τους αποστολή στο Έβερεστ, οι Tenzing Norgay και Eric Shipton το μακρινό 1935.

Το υψηλό ενοίκιο και η κρίση της πανδημίας εξώθησαν την εταιρεία στο επικείμενο λουκέτο μετά από πέντε αιώνες, και οι πόρτες του θα κλείσουν για πάντα 24 Ιουνίου. «Θα μείνουμε χωρίς στέγη» λέει ο συνιδιοκτήτης Hugh Taylor που εξηγεί ότι ο αριθμός των πελατών που περνούσαν την πόρτα δεν αρκούσε ούτε για τη συντήρηση. «Μπορεί να μην ψώνιζαν αρκετά μέσα στα χρόνια, αλλά απολάμβαναν να περνούν μπροστά από αυτά τα μεγαλειώδη παράθυρα».

Το πρώτο κατάστημα είχε ανοίξει περί το 1500, στο νούμερο 12 της οδού Middle Row στην περιοχή St Giles. Αργότερα μεταφέρθηκε στο Νο22 της οδού Broad Street και, μόνο για λίγες εβδομάδες ακόμα, θα υποδέχεται πελάτες στο Shaftesbury Avenue.

Κατά τον 16 αιώνα, σε αυτή την περιοχή καλλιεργούνταν λινάρια, για την κατασκευή πανιών και σχοινιών για καράβια. «Η επιχείρηση ξεκίνησε κατασκευάζοντας σκοινιά και οι πρώτες ύλες έπρεπε να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο κατασκευής», εξηγεί ο Taylor. «Πολλοί το θεωρούν παράξενο να λειτουργεί ένα παντοπωλείο για σκάφη, αλλά πριν 500 χρόνια ο Τάμεσης ήταν αρκετά σημαντικός από ναυτική σκοπιά, και όλοι οι εξερευνητές του Έβερεστ επισκέπτονταν το κατάστημα στο Λονδίνο για τον εξοπλισμό τους».

Στα 1890, ο Arthur Beale έπιασε δουλειά στο κατάστημα και το μαγαζί πήρε τελικά το όνομά του στις αρχές του 20 αιώνα.

Το Arthur Beale είναι ένα από τα ελάχιστα παλιά και ασυνήθιστα καταστήματα του Λονδίνου. Το James Smith and Sons είναι ένα άλλο, καθώς από το 1830 πουλά ομπρέλες στην New Oxford Street since 1830. Το κατάστημα παραμένει ανοικτό, αλλά οι υπάλληλοι αναγνωρίζουν πώς η επιχείρηση άντεξε μετά βίας την πανδημία.

Στο Piccadilly μπορεί να ψωνίσει κανείς και στο εμβληματικό Hatchards που ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα και, όπως διατείνονται οι ιδιοκτήτες, είναι το παλαιότερο βιβλιοπωλείο σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Με πληροφορίες από BBC