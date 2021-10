Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα στην Τσεχία όταν έπεσε η καμπίνα τελεφερίκ στην οποία επέβαινε.

Πολλοί από τους επιβάτες που βρίσκονταν μέσα σε άλλη καμπίνα διασώθηκαν, όπως ενημέρωσε ένας εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης.

Το τελεφερίκ που ανεβαίνει έως τα 1.000 μέτρα στο βουνό Τζέστεντ χρησιμοποιεί δύο καμπίνες, τις οποίες χειρίζεται ένας υπάλληλος.

«Μια καμπίνα έπεσε ενώ κατέβαινε το τελεφερίκ. Μόνο ένας άνθρωπος βρισκόταν μέσα, ο οποίος δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του», δήλωσε ο εκπρόσωπος Μίχαελ Γκεοργκίεφ στην Τσεχική Τηλεόραση.

