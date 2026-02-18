Ισπανία: Στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα, εν μέσω κρίσης καυσίμων και απορριμμάτων στην Αβάνα

Ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα μέσω των μηχανισμών του ΟΗΕ ανακοίνωσε η Ισπανία, σε μια συγκυρία που η χώρα αντιμετωπίζει οξύτατη οικονομική κρίση και σοβαρές ελλείψεις καυσίμων.

Στην Αβάνα, η έλλειψη πετρελαίου έχει αρχίσει να παραλύει ακόμη και την αποκομιδή απορριμμάτων, με τους δρόμους να γεμίζουν σκουπίδια και τις αρχές να προχωρούν σε έκτακτα μέτρα.

Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Μαδρίτη θα αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα «μέσω του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών», με τη μορφή τροφίμων και βασικών προϊόντων υγείας. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μετά τη συνάντηση του Ισπανού υπουργού Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες, με τον Κουβανό ομόλογό του, Μπρούνο Ροντρίγκες, στη Μαδρίτη.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποστολή από το Μεξικό 800 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας, που έφτασε στην Κούβα με δύο πλοία του μεξικανικού ναυτικού.

Η κατάσταση στην Κούβα επιδεινώθηκε περαιτέρω, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει την πίεση προς την Αβάνα, δηλώνοντας ότι θα κόψει τις παραδόσεις πετρελαίου και καυσίμων προς το νησί. Η Βενεζουέλα ήταν ο βασικός προμηθευτής πετρελαίου της Κούβας, όμως το πλαίσιο άλλαξε μετά από αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση τον προηγούμενο μήνα στο Καράκας και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Ο ΟΗΕ δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι «βαθιά ανήσυχος» για την κρίση που εξελίσσεται στην Κούβα. Η κουβανική κυβέρνηση, που ήδη αντιμετώπιζε συχνές διακοπές ρεύματος και ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα, διέταξε από τη Δευτέρα σειρά έκτακτων μέτρων, μεταξύ των οποίων περιορισμούς στις πωλήσεις καυσίμων και περικοπές στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Στην Αβάνα, οι ελλείψεις καυσίμων άρχισαν να μετατρέπονται σε κρίση απορριμμάτων. Κουβανικά κρατικά μέσα ανέφεραν ότι μόνο 44 από τα 106 απορριμματοφόρα της πρωτεύουσας συνεχίζουν να κινούνται, καθώς τα υπόλοιπα έχουν ακινητοποιηθεί λόγω έλλειψης καυσίμων. Το αποτέλεσμα είναι να συσσωρεύονται σκουπίδια σε γωνιές δρόμων, με έντονη δυσοσμία και φόβους για κινδύνους στη δημόσια υγεία. «Είναι παντού στην πόλη. Έχουν περάσει πάνω από 10 ημέρες από τότε που πέρασε απορριμματοφόρο», δήλωσε κάτοικος της Αβάνας, Χοσέ Ραμόν Κρουζ.

Ανάλογες εικόνες καταγράφονται και σε άλλες πόλεις, με κατοίκους να προειδοποιούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Η ισπανική πλευρά ανέφερε ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν «την τρέχουσα κατάσταση στην Κούβα», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ο Μπρούνο Ροντρίγκες, σε ανάρτησή του στο X, είπε ότι στη συνάντηση υπογράμμισαν την ανάγκη να ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος, οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις και η συνεργασία «προς όφελος και των δύο χωρών». Παράλληλα κατήγγειλε «παραβιάσεις της ειρήνης, της ασφάλειας και του διεθνούς δικαίου» και «κλιμακούμενη εχθρότητα» των ΗΠΑ απέναντι στην Κούβα.

Ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε στη Μαδρίτη στο πλαίσιο περιοδείας που περιλάμβανε επισκέψεις στην Κίνα και το Βιετνάμ.

