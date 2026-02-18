ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ισπανία: Στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα, εν μέσω κρίσης καυσίμων και απορριμμάτων στην Αβάνα

Στην Αβάνα, η έλλειψη πετρελαίου έχει αρχίσει να παραλύει ακόμη και την αποκομιδή απορριμμάτων, με τους δρόμους να γεμίζουν σκουπίδια και τις αρχές να προχωρούν σε έκτακτα μέτρα

The LiFO team
The LiFO team
ΚΟΥΒΑ ΑΒΑΝΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Facebook Twitter
Φωτ: EPA
0

Ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα μέσω των μηχανισμών του ΟΗΕ ανακοίνωσε η Ισπανία, σε μια συγκυρία που η χώρα αντιμετωπίζει οξύτατη οικονομική κρίση και σοβαρές ελλείψεις καυσίμων.

Στην Αβάνα, η έλλειψη πετρελαίου έχει αρχίσει να παραλύει ακόμη και την αποκομιδή απορριμμάτων, με τους δρόμους να γεμίζουν σκουπίδια και τις αρχές να προχωρούν σε έκτακτα μέτρα.

Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Μαδρίτη θα αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα «μέσω του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών», με τη μορφή τροφίμων και βασικών προϊόντων υγείας. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μετά τη συνάντηση του Ισπανού υπουργού Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλβάρες, με τον Κουβανό ομόλογό του, Μπρούνο Ροντρίγκες, στη Μαδρίτη.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποστολή από το Μεξικό 800 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας, που έφτασε στην Κούβα με δύο πλοία του μεξικανικού ναυτικού.

Η κατάσταση στην Κούβα επιδεινώθηκε περαιτέρω, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει την πίεση προς την Αβάνα, δηλώνοντας ότι θα κόψει τις παραδόσεις πετρελαίου και καυσίμων προς το νησί. Η Βενεζουέλα ήταν ο βασικός προμηθευτής πετρελαίου της Κούβας, όμως το πλαίσιο άλλαξε μετά από αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση τον προηγούμενο μήνα στο Καράκας και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

ΚΟΥΒΑ ΑΒΑΝΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Facebook Twitter
Φωτ: EPA

Ο ΟΗΕ δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι «βαθιά ανήσυχος» για την κρίση που εξελίσσεται στην Κούβα. Η κουβανική κυβέρνηση, που ήδη αντιμετώπιζε συχνές διακοπές ρεύματος και ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα, διέταξε από τη Δευτέρα σειρά έκτακτων μέτρων, μεταξύ των οποίων περιορισμούς στις πωλήσεις καυσίμων και περικοπές στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Στην Αβάνα, οι ελλείψεις καυσίμων άρχισαν να μετατρέπονται σε κρίση απορριμμάτων. Κουβανικά κρατικά μέσα ανέφεραν ότι μόνο 44 από τα 106 απορριμματοφόρα της πρωτεύουσας συνεχίζουν να κινούνται, καθώς τα υπόλοιπα έχουν ακινητοποιηθεί λόγω έλλειψης καυσίμων. Το αποτέλεσμα είναι να συσσωρεύονται σκουπίδια σε γωνιές δρόμων, με έντονη δυσοσμία και φόβους για κινδύνους στη δημόσια υγεία. «Είναι παντού στην πόλη. Έχουν περάσει πάνω από 10 ημέρες από τότε που πέρασε απορριμματοφόρο», δήλωσε κάτοικος της Αβάνας, Χοσέ Ραμόν Κρουζ.

Ανάλογες εικόνες καταγράφονται και σε άλλες πόλεις, με κατοίκους να προειδοποιούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Η ισπανική πλευρά ανέφερε ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν «την τρέχουσα κατάσταση στην Κούβα», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ο Μπρούνο Ροντρίγκες, σε ανάρτησή του στο X, είπε ότι στη συνάντηση υπογράμμισαν την ανάγκη να ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος, οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις και η συνεργασία «προς όφελος και των δύο χωρών». Παράλληλα κατήγγειλε «παραβιάσεις της ειρήνης, της ασφάλειας και του διεθνούς δικαίου» και «κλιμακούμενη εχθρότητα» των ΗΠΑ απέναντι στην Κούβα.

Ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε στη Μαδρίτη στο πλαίσιο περιοδείας που περιλάμβανε επισκέψεις στην Κίνα και το Βιετνάμ.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΟΥΒΑ ΗΠΑ ΤΡΑΜΠ ΚΑΥΣΙΜΑ

Διεθνή / Κούβα: Προειδοποιεί ότι δεν θα διαθέτει για έναν μήνα καύσιμα αεροσκαφών - Πόσο μπορεί να αντέξει η χώρα;

Η εξάντληση των καυσίμων αεροσκαφών από τη Δευτέρα πιθανόν θα προκαλέσει προβλήματα στις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκεί
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΙΒΑ
ΤΡΑΜΠ ΚΟΥΒΑ ΠΙΕΣΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Διεθνή / Τραμπ: Αποκαλεί την Κούβα «αποτυχημένο κράτος» και εντείνει την πίεση προς την Ουκρανία

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου υπογραμμίζουν την στρατηγική των ΗΠΑ να πιέσουν για συμφωνίες και στα τρία μέτωπα -Ουκρανία, Κούβα και Ιράν- εν μέσω έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και στρατιωτικής έντασης
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Oι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες, σύμφωνα με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διεθνή / Oι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες, σύμφωνα με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο αναγνωρίζει επίσημα ότι οι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες, στέλνοντας ισχυρό πολιτικό μήνυμα υπέρ της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+
THE LIFO TEAM
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: Νέο βιβλίο αμφισβητεί τον ισχυρισμό ότι ο Ουίλιαμ του έχει επιτεθεί σωματικά

Στα απομνημονεύματά του ο πρίγκιπας Χάρι είχε ισχυριστεί ότι ο Ουίλιαμ τον άρπαξε από το γιακά και τον έριξε στο πάτωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, λόγω διαφωνίας που ξεκίνησε για τη Μέγκαν Μαρκλ
THE LIFO TEAM
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΡΙΟΥ, ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΖΙΟΥΦΡΕ, ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Δεν διέψευσε ποτέ πως ο πρίγκιπας Άντριου είχε σεξουαλική σχέση με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε

Ένα email του 2015 περιλαμβάνει τον ισχυρισμό δημοσιογράφου ότι ο πρίγκιπας Άντριου είχε «συναινετική σεξουαλική σχέση» με τη Βιρτζίνια Τζούφρε, έναν ισχυρισμό που ο Τζέφρι Έπσταϊν δεν αμφισβήτησε
THE LIFO TEAM
 
 