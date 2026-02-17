Κούβα: Η χώρα «δεν είναι μια απειλή» για τις ΗΠΑ, τόνισε αξιωματικός

Δηλώσεις έκανε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών της Κούβας, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν αντιπροσωπεύει «μία απειλή» για τις ΗΠΑ, όπως ισχυρίζεται η Ουάσιγκτον.

Αντίθετα, η Κούβα, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί ένα «τείχος συγκράτησης» έναντι της διακίνησης ναρκωτικών.

Η Κούβα δεν αποτελεί «απειλή» για τις ΗΠΑ

«Η Κούβα δεν αντιπροσωπεύει μία απειλή για τις ΗΠΑ», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ο συνταγματάρχης Χουάν Κάρλος Ποεΐ, ένας αξιωματικός του στρατού και επικεφαλής της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Ναρκωτικών του υπουργείου Εσωτερικών της Κούβας (Minint).

Η νήσος αποτελεί, αντιθέτως, «ένα τείχος συγκράτησης στη θάλασσα» έναντι των ναρκωτικών που κυκλοφορούν μεταξύ της Νότιας Αμερικής και των ΗΠΑ, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν έναν ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, επικαλούμενες την «απειλή» που θέτει στην αμερικανική εσωτερική ασφάλεια η νήσος.

Υπενθυμίζεται ότι η Κούβα απέχει μόλις 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ