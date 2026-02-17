ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κούβα: Η χώρα «δεν είναι μια απειλή» για τις ΗΠΑ, τόνισε αξιωματικός

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει έναν ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα

The LiFO team
The LiFO team
ΚΟΥΒΑ ΗΠΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Δηλώσεις έκανε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών της Κούβας, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν αντιπροσωπεύει «μία απειλή» για τις ΗΠΑ, όπως ισχυρίζεται η Ουάσιγκτον.

Αντίθετα, η Κούβα, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί ένα «τείχος συγκράτησης» έναντι της διακίνησης ναρκωτικών.

Η Κούβα δεν αποτελεί «απειλή» για τις ΗΠΑ

«Η Κούβα δεν αντιπροσωπεύει μία απειλή για τις ΗΠΑ», δήλωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ο συνταγματάρχης Χουάν Κάρλος Ποεΐ, ένας αξιωματικός του στρατού και επικεφαλής της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Ναρκωτικών του υπουργείου Εσωτερικών της Κούβας (Minint).

Η νήσος αποτελεί, αντιθέτως, «ένα τείχος συγκράτησης στη θάλασσα» έναντι των ναρκωτικών που κυκλοφορούν μεταξύ της Νότιας Αμερικής και των ΗΠΑ, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν έναν ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, επικαλούμενες την «απειλή» που θέτει στην αμερικανική εσωτερική ασφάλεια η νήσος.

Υπενθυμίζεται ότι η Κούβα απέχει μόλις 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΡΑΜΠ ΚΟΥΒΑ ΠΙΕΣΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Διεθνή / Τραμπ: Αποκαλεί την Κούβα «αποτυχημένο κράτος» και εντείνει την πίεση προς την Ουκρανία

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου υπογραμμίζουν την στρατηγική των ΗΠΑ να πιέσουν για συμφωνίες και στα τρία μέτωπα -Ουκρανία, Κούβα και Ιράν- εν μέσω έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και στρατιωτικής έντασης
THE LIFO TEAM
ΚΟΥΒΑ ΗΠΑ ΤΡΑΜΠ ΚΑΥΣΙΜΑ

Διεθνή / Κούβα: Προειδοποιεί ότι δεν θα διαθέτει για έναν μήνα καύσιμα αεροσκαφών - Πόσο μπορεί να αντέξει η χώρα;

Η εξάντληση των καυσίμων αεροσκαφών από τη Δευτέρα πιθανόν θα προκαλέσει προβλήματα στις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκεί
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΙΒΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

SHEIN ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διεθνή / Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά επίσημη έρευνα κατά της Shein - Τα τρία ζητήματα που θα εξεταστούν

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης παραβάσεων, οι Βρυξέλλες μπορούν να επιβάλουν προσωρινά μέτρα, να αποδεχτούν δεσμευτικές υποσχέσεις από την εταιρεία ή να εκδώσουν απόφαση μη συμμόρφωσης που μπορεί να οδηγήσει σε βαριά πρόστιμα
THE LIFO TEAM
Τέιλορ Σουίφτ: 21χρονος κατηγορείται ότι σχεδίαζε να βάλει βόμβα σε μία από τις συναυλίες της στη Βιέννη

Διεθνή / Τέιλορ Σουίφτ: Για τρομοκρατία κατηγορείται ο 21χρονος που σχεδίαζε να βάλει βόμβα σε συναυλία της

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, διαδίδοντας προπαγανδιστικό υλικό μέσω διαδικτυακών μηνυμάτων και βίντεο
THE LIFO TEAM
Ουκρανία: Μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση με 400 drones και πυραύλους εν μέσω συνομιλιών στη Γενεύη

Διεθνή / Ουκρανία: Μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση με 400 drones και πυραύλους εν μέσω συνομιλιών στη Γενεύη

Οι ουκρανικές Αρχές κατηγορούν τη Μόσχα για αδιαφορία προς τη διπλωματία και ζητούν από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση με κυρώσεις και ενίσχυση της αεράμυνας
THE LIFO TEAM
ΤΡΑΜΠ ΚΟΥΒΑ ΠΙΕΣΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Διεθνή / Τραμπ: Αποκαλεί την Κούβα «αποτυχημένο κράτος» και εντείνει την πίεση προς την Ουκρανία

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου υπογραμμίζουν την στρατηγική των ΗΠΑ να πιέσουν για συμφωνίες και στα τρία μέτωπα -Ουκρανία, Κούβα και Ιράν- εν μέσω έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και στρατιωτικής έντασης
THE LIFO TEAM
ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Διεθνή / Βατικανό: Η Θεία Λειτουργία θα μεταφραστεί σε 60 γλώσσες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης

Το Βατικανό θα προσφέρει για πρώτη φορά ζωντανές μεταφράσεις της Θείας Λειτουργίας με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στους πιστούς να παρακολουθούν την λειτουργία σε πραγματικό χρόνο μέσω κινητών τηλεφώνων
THE LIFO TEAM
 
 