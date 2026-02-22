New York Times: Ο αμερικανικός αποκλεισμός φέρνει την Κούβα στα πρόθυρα της κατάρρευσης

Η Κούβα κινδυνεύει να ξεμείνει από καύσιμα μέσα στις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι ΗΠΑ εμποδίζουν στην πράξη τις θαλάσσιες παραδόσεις πετρελαίου προς το νησί, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times σε δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, δορυφορικές εικόνες και λιμενικά αρχεία. Η εικόνα που περιγράφεται παραπέμπει σε αποτελεσματικό αποκλεισμό, τον πιο αυστηρό από την εποχή της Κρίσης των Πυραύλων το 1962, παρότι η Ουάσιγκτον αποφεύγει τον όρο.

Στην καρδιά της πολιτικής βρίσκεται εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Ιανουαρίου, το οποίο απειλεί με δασμούς χώρες που παρέχουν πετρελαϊκά προϊόντα στην Κούβα. Το μέτρο φαίνεται πως λειτούργησε αποτρεπτικά για κράτη που θα μπορούσαν να στηρίξουν την Αβάνα, ενώ παράλληλα η αμερικανική παρουσία στην Καραϊβική έχει ενισχυθεί σημαντικά, με αυξημένες περιπολίες στην περιοχή.

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε ανώνυμα για επιχειρησιακά θέματα, φέρεται να ανέφερε ότι η πρόσφατη αναχαίτιση δεξαμενόπλοιου που κατευθυνόταν προς την Κούβα εντάσσεται σε επιχείρηση αποκλεισμού που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Στο ίδιο πνεύμα, πρώην αναλυτής της CIA εκτιμά ότι, παρά την παραδοσιακή αποφυγή του όρου «blockade», αυτό που εφαρμόζεται σήμερα στην πράξη είναι ακριβώς ένα τέτοιο μέτρο πίεσης.

Πώς οι ΗΠΑ αποτρέπουν τις αποστολές πετρελαίου στην Κούβα

Η ανάλυση περιγράφει επίσης ότι οι βασικές γραμμές τροφοδοσίας έχουν αποδυναμωθεί. Η Βενεζουέλα, άλλοτε καθοριστικός προμηθευτής, δεν εμφανίζεται πλέον σε θέση να καλύψει τις ανάγκες της Κούβας, ενώ το Μεξικό, που είχε μείνει ως κύρια πηγή, φέρεται να πάγωσε τις αποστολές μετά τις αμερικανικές απειλές. Χώρες που θα μπορούσαν να καλύψουν μέρος του κενού δεν φαίνεται να κινούνται, με το κόστος μιας σύγκρουσης με τον Λευκό Οίκο να λειτουργεί αποτρεπτικά.

Χαρακτηριστικό περιστατικό είναι το Ocean Mariner, δεξαμενόπλοιο που φόρτωσε περίπου 84.579 βαρέλια μαζούτ στην Κολομβία στα τέλη Ιανουαρίου. Αφού άλλαξε πορεία προς την Κούβα στις 10 Φεβρουαρίου, έκανε αναστροφή όταν βρισκόταν περίπου 65 μίλια από το νησί. Λίγο αργότερα, σκάφος της αμερικανικής ακτοφυλακής το προσέγγισε, το ρώτησε για τον προορισμό του και στη συνέχεια το συνόδευσε εκτός πορείας προς κουβανικά ύδατα, με τα στοιχεία πλεύσης να δείχνουν ότι το πλοίο παρέμεινε φορτωμένο και κατευθύνθηκε προς τις Μπαχάμες.

Λίγες ημέρες μετά, η ακτοφυλακή αναχαίτισε άλλο δεξαμενόπλοιο με κολομβιανό καύσιμο, το οποίο, σύμφωνα με τα δεδομένα, είχε πλησιάσει σε απόσταση περίπου 70 μιλίων από την Κούβα. Σε παράλληλη προσπάθεια, πλοίο που συνδέεται με την Κούβα ταξίδεψε πέντε ημέρες μέχρι το Κουρασάο για να παραλάβει καύσιμα, αλλά αποχώρησε χωρίς φορτίο. Στη συνέχεια κατέληξε αγκυροβολημένο κοντά στο Κίνγκστον της Τζαμάικα, όπου, όπως σημειώνεται, έχουν εμφανιστεί και άλλα πλοία με κουβανικούς δεσμούς χωρίς να προκύπτει ότι φορτώνουν προϊόν.

Κούβα: Οι ελλείψεις είναι ήδη ορατές

Οι συνέπειες στο εσωτερικό της χώρας είναι ήδη ορατές. Οι διακοπές ρεύματος είναι συχνές, οι ελλείψεις σε βενζίνη και υγραέριο μεγαλώνουν και τα αποθέματα ντίζελ μειώνονται, επηρεάζοντας κρίσιμες λειτουργίες, όπως την ύδρευση. Σχολεία ακυρώνουν μαθήματα και νοσοκομεία αναβάλλουν χειρουργεία, ενώ οι τιμές τροφίμων συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Σε εικόνες από την Αβάνα, οι New York Times περιγράφουν και συσσώρευση απορριμμάτων στους δρόμους, ως ένδειξη ότι οι βασικές υπηρεσίες πιέζονται.

Ομάδα που παρακολουθεί την αγορά πετρελαίου εκτιμά ότι τα αποθέματα της Κούβας μπορεί να εξαντληθούν μέχρι τα μέσα Μαρτίου, εξέλιξη που θα μπορούσε να πυροδοτήσει κοινωνική αναταραχή. Η χώρα στηρίζει σχεδόν όλη την ενέργειά της σε πετρέλαιο και παράγωγα, άρα η έλλειψη δεν αφορά μόνο τις μεταφορές αλλά και την ηλεκτροδότηση και τις βασικές υποδομές.

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας Κανέλ, έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός σε διαπραγμάτευση με την Ουάσιγκτον, ενώ ταυτόχρονα διαμηνύει ότι η κυβέρνηση θα αναζητήσει τρόπους να παρακάμψει τα εμπόδια για να εξασφαλίσει καύσιμα. Ο ΟΗΕ έχει επικρίνει την αμερικανική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι επιβαρύνει τον πληθυσμό περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η άφιξη ανθρωπιστικής βοήθειας, ακόμη και από τις ΗΠΑ. Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο 6 εκατ. δολαρίων που θα διανεμηθεί μέσω της Καθολικής Εκκλησίας, κυρίως με προσυσκευασμένα τρόφιμα. Η ουσία όμως, όπως προκύπτει από την ανάλυση, είναι ότι το κρισιμότερο μέτωπο παραμένει το καύσιμο, καθώς από αυτό εξαρτάται η λειτουργία του κράτους και της καθημερινότητας στο νησί.

Με πληροφορίες από New York Times